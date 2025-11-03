Am Geburtstag: Jennifer Aniston zeigt Freund erstmals online

Jennifer Aniston (56) hat mit einem intimen Instagram-Beitrag für Begeisterung gesorgt: Die Schauspielerin postete anlässlich des Geburtstags ihres Partners Jim Curtis ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden in einer liebevollen Umarmung zeigt. Jennifer steht hinter Jim, ihre Arme schützend um ihn gelegt, während er mit einem strahlenden Lächeln in die Kamera blickt. "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz, in Liebe", schrieb die Friends-Darstellerin in die Bildunterschrift, ergänzt durch ein rotes Herz-Emoji. Mit diesem offiziellen Post gibt die Schauspielerin ihrer neuen Liebe erstmals einen öffentlichen Rahmen.

Bereits im Sommer hatte es Andeutungen über die Beziehung zwischen Jennifer und Jim gegeben. Ihre Fans spekulierten, nachdem auf Instagram-Posts die Rückansicht eines unbekannten Mannes inmitten einer Reihe gemeinsamer Urlaubsbilder mit Stars wie Sandra Bullock (61) und Adam Sandler (59) zu sehen war. Damals verbrachten sie Zeit auf Mallorca mit Jason Bateman (56) und dessen Ehefrau Amanda Anka sowie bei einem gemeinsamen Dinner mit Courteney Cox (61) und deren Partner Johnny McDaid (49). Erst kürzlich wurden Jennifer und Jim bei einem gemeinsamen Date in New York City gesichtet.

Für Jennifer ist dies die erste ernsthafte Beziehung, die sie seit ihren Ehen mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) öffentlich zeigt. Auch bei offiziellen Anlässen wie der Premiere von "The Morning Show" begleitete Jim sie dezent und unterstützend. Die Schauspielerin war in der Vergangenheit für ihre Zurückhaltung in Liebesangelegenheiten bekannt, umso überraschender ist ihre aktuelle Offenheit. Jim, ein Experte auf dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung, sprach kürzlich über die Bedeutung von Selbstliebe für die Partnersuche. Dieses Selbstbewusstsein scheint auch in ihrer Verbindung deutlich spürbar zu sein.

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Imago Schauspielerin Jennifer Aniston im September 2025 in New York City

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin