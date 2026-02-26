Jelly Roll unterstützte Bunnie Xo trotz harter Vergangenheit

Jelly Roll (41) hat sich offen über das neu erschienene Enthüllungsbuch seiner Ehefrau Alyssa "Bunnie Xo" DeFord geäußert. In ihrem Memoir "Stripped Down: Unfiltered and Unapologetic" schildert die 46-Jährige ihren Weg von der obdachlosen Teenagerin zur Escort-Dame, die bis zu 5.000 Dollar verdiente. "Es war manchmal schwer für mich, das zu lesen", gestand der 41-jährige Musiker gegenüber dem Magazin People. "Wir sind durch viel Schmerz gegangen und mussten das zusammen durchstehen, aber das ganze Buch zu lesen und zu sehen, wo es endet, ist wirklich berührend." Der Sänger zeigte sich stolz auf seine Frau, weil sie ihre Geschichte so furchtlos erzähle – von häuslicher Gewalt über sexuelle Übergriffe bis hin zu Drogensucht.

Bunnie Xo hatte Jelly Roll bereits in ihrer ersten gemeinsamen Nacht im Jahr 2015 über ihren Beruf aufgeklärt. Der Rapper hatte damit offenbar kein Problem, sodass sie während seiner Tourneen weiter Kunden traf. "Bevor das Flugzeug landete, war ich komplett ausgebucht", schreibt die Podcasterin in ihrem 304-seitigen Buch. Sie arbeitete als Escort bis 2020 und war bis 2023 auf OnlyFans aktiv – obwohl die beiden bereits 2016 geheiratet hatten. Heute leben Jelly Roll und Bunnie Xo nach einer durchlebten Affäre des Musikers streng monogam. "Kommunikation und der Glaube, dass man mit der richtigen Person zusammen ist und dass Veränderung wirklich möglich ist", erklärte er gegenüber People.

Das Paar plant nun gemeinsame Zwillinge per Leihmutter, die bald mit ihrer IVF-Behandlung beginnen soll. Jelly Roll ist bereits Vater seiner 17-jährigen Tochter Bailee Ann und seines neunjährigen Sohnes Noah Buddy aus früheren Beziehungen. Der dreifach Grammy-nominierte Künstler war in seiner Vergangenheit selbst kein unbeschriebenes Blatt – er saß 40 Mal im Gefängnis, unter anderem wegen Drogenbesitzes. Beruflich steht bei dem Musiker demnächst einiges an: Im März tritt er beim mexikanischen Festival La Cura Fest auf, bevor er im April zusammen mit Post Malone (30) seine große Stadiontour in Fort Lauderdale startet.

Anzeige Anzeige

Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jelly Roll und Bunnie Xo beim Stagecoach Festival 2024 in Indio, Kalifornien

Anzeige Anzeige

Getty Images Preisverleihung bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles