Ist Alicia Costa Pinheiro vor Release ihres Songs aufgeregt?

Alicia Costa Pinheiro startet heute ihre Solo-Karriere. Die ehemalige Sängerin der Girlgroup FEMME5 veröffentlicht ihre erste eigene Single mit dem Titel "Romantikeo" und wagt damit einen neuen musikalischen Schritt. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Künstlerin, wie es ihr kurz vor dem Release geht. "Ich bin aufgeregt, aber vor allem freue ich mich. Natürlich steckt viel Herz in dem Song und viel Arbeit, aber diese Mischung aus Nervosität und Vorfreude gehört einfach dazu und genau das macht es auch so besonders", erklärt Alicia.

Besonders gespannt ist die Sängerin auf die Reaktionen ihrer Community. "Ich bin wirklich gespannt, wie die Leute den Song fühlen. Am schönsten wäre es für mich, Menschen tanzen zu sehen, darauf feiern und sich einfach confident fühlen. Genau dafür habe ich den Song gemacht", so Alicia weiter im Promiflash-Interview. Mit "Romantikeo" möchte sie ihren Fans offenbar ein Lied schenken, das ihnen Selbstbewusstsein und gute Laune vermittelt.

Für Alicia soll "Romantikeo" aber nicht nur ein einzelner Ausflug in die Musikwelt bleiben, sondern der Auftakt zu etwas Größerem sein. "'Romantikeo' ist nur der Anfang. Ich arbeite schon an weiterer Musik und habe noch viele Ideen, die ich umsetzen werde. Ich freue mich sehr auf alles, was kommt. Das ist erst der Anfang von allem", kündigt die Künstlerin an. Nach ihrer Zeit bei FEMME5 schlägt sie damit ganz bewusst ihren eigenen Weg ein und legt den Fokus auf ihre persönliche musikalische Vision. Ihre Fans begleiten sie dabei schon lange – ob aus Reality-Formaten oder von Social Media – und dürfen sich nun auf viele neue Songs freuen, mit denen Alicia ihre ganz eigene Seite zeigen will.

Anzeige Anzeige

Imago Alicia Costa Pinheiro beim Special Screening von "And Just Like That" im Fotografiska Museum in Berlin

Anzeige Anzeige

Imago Alicia Costa Pinheiro beim Mistology with Sol de Janeiro Launch im Schinkel Pavillon, Berlin, 23.04.2025

Anzeige Anzeige

Imago Alicia Costa Pinheiro beim ONE SIZE Launch im Prince Charles, Berlin, 17.01.2026

Anzeige