Dauer-Single: Bauer Josef gibt Schäfer Heinrich Dating-Tipps

Bauer Josef spricht Klartext über die Liebesflaute von Branchenkollege Schäfer Heinrich (58) – und das ganz öffentlich. Im Podcast "May Way" erklärt der Bauer sucht Frau-Star, was aus seiner Sicht bei seinem Freund schiefläuft: Heinrich habe "seine ganz genauen Vorstellungen" und müsse dringend seine "Erwartungen herunterschrauben", so Josef, der 2009 in Partnerin Narumol sein Glück fand. Insgesamt solle Heinrich bereit sein, "auch mal zurückzustecken", anstatt immer seinen Kopf durchsetzen zu wollen. Der Single-Landwirt ist seit Jahren auf der Suche nach seiner Herzensdame und hat es zuletzt sogar mit Speed-Dating versucht – leider erfolglos.

Schäfer Heinrich, der auf seinem 20-Hektar-Schafhof in Völlinghausen, Nordrhein-Westfalen, lebt, wünscht sich eine Frau, die das Leben auf dem Land genauso sehr schätzt wie er. Doch sich bei der Partnersuche "aufzugockeln und wie ein Pfau zu balzen" liege ihm einfach nicht. Dennoch blickt Josef optimistisch in die Zukunft seines Kollegen. "Ich würde mich ja freuen, wenn er eine findet", betonte er im Gespräch – und weiß dabei genau, welches Glück noch auf seinen Freund warten könnte: Seit der fünften Staffel der RTL-Show "Bauer sucht Frau" ist Josef mit seiner heutigen Ehefrau Narumol eng verbunden und genießt das gemeinsame Familienleben in vollen Zügen.

Heinrich suchte bereits ein Jahr vor Josef in der Kuppelshow nach der großen Liebe, doch der Erfolg wollte sich damals wie heute nicht einstellen. Seitdem lebt er allein, was ihn aber nicht von weiteren Bemühungen abhielt. Neben seiner Tätigkeit als Landwirt hat der Schäfer über die Jahre auch musikalische Ausflüge gemacht – etwa mit seinem Song "Das Schäferlied" – was ihm in Fan-Kreisen zusätzliche Aufmerksamkeit einbrachte. Doch trotz erfolgreicher TV-Karriere und diverser Versuche, endlich die Eine zu finden, bleibt Heinrich bis heute Single. Während Josef vollkommen in seinem ländlichen Eheglück aufgeht, bleibt abzuwarten, ob Heinrich irgendwann auch die Frau findet, mit der er sein Hofleben teilen kann.

Anzeige Anzeige

Collage: Philipp Mertens / Future Image, Instagram / schaefer_heinrich_original Collage: Bauer Josef, Narumol und Schäfer Heinrich

Anzeige Anzeige

Getty Images Narumol und Josef bei der Show zum 30. Geburtstag von RTL

Anzeige Anzeige

ActionPress Schäfer Heinrich, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat