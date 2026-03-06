Aimee Lou Wood knutscht Adam Long bei Chloé-Show in Paris

Aimee Lou Wood (32) und Adam Long machten am Mittwochabend bei der Chloé-Show während der Paris Fashion Week eine äußerst verliebte Figur. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, küsst die Sex Education- und "White Lotus"-Darstellerin ihren Partner ganz verliebt in der Front Row. Die Schauspielerin trug dabei einen glänzenden, taillierten Trenchcoat aus PVC, den sie mit mintgrünen Peeptoe-Heels kombinierte. Neben dem Paar saßen weitere prominente Gäste wie Moderatorin und Model Alexa Chung (42), Paris Jackson (27), Brooke Shields (60) und Oprah, die ebenfalls ihre modischen Statements setzten.

Alexa zog in einem pfirsichfarbenen Kleid mit Taillenschleife alle Blicke auf sich und kombinierte den Look mit taupefarbenen Heels. Model Natalia Vodianova (44) begeisterte in einem schulterfreien lila Kleid im 80er-Jahre-Stil mit Rüschen, während Paris ein Ensemble in Erdtönen mit Puffrock und Cape-Mantel wählte. Oprah präsentierte ihren beeindruckenden Gewichtsverlust, als sie gemeinsam mit ihrer besten Freundin Gayle King (71) Platz nahm. Auch die amerikanische Schauspielerin Dree Hemingway sorgte in einem Kleid mit ausdrucksstarkem Blumenmuster für Aufsehen.

Aimee und Adam waren im Juni 2025 erstmals gemeinsam gesichtet worden und hatten ihre Beziehung bei den Emmys 2025 offiziell gemacht. Bei den Golden Globes im Januar gaben sie ihr Red-Carpet-Debüt als Paar. Kennengelernt haben sich die beiden Schauspieler am Set der BBC-Serie "Film Club". Abseits der Fashion Week läuft es auch beruflich für Aimee bestens: Sie wird bald in einer neuen Adaption von Charlotte Brontës Klassiker die Hauptrolle der Jane Eyre übernehmen. Die Emmy-nominierte Schauspielerin war durch ihre Rolle als Aimee Gibbs in der Netflix-Serie "Sex Education" bekannt geworden und spielte im vergangenen Jahr in der HBO-Erfolgsserie The White Lotus die quirlige Resort-Gästin Chelsea.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood und Adam Long bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei The Bafta Tea in Los Angeles: Adam Long mit Aimee Lou Wood

Anzeige Anzeige

Getty Images Aimee Lou Wood und Adam Long bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

Anzeige