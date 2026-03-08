Ein kleiner Junge: Amy Hart bringt ihr zweites Baby zur Welt

Amy Hart und ihr Ehemann Sam Rason sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Der ehemalige Love Island-Star brachte am Wochenende einen kleinen Jungen zur Welt – und das früher als erwartet. Sie verkündete die freudigen Nachrichten am Sonntag auf Instagram, wo sie ein herzerwärmendes Foto postete, auf dem das Neugeborene zum ersten Mal seinen großen Bruder Stanley trifft. Der Zweijährige wirkt auf dem Schnappschuss völlig verliebt in sein neues Geschwisterchen. Die Geburt markiert einen emotionalen Meilenstein für Amy und Sam, die auf dem Weg zu ihrem zweiten Kind mit Rückschlägen konfrontiert waren.

Die Schwangerschaft war für das Paar alles andere als einfach. Amy hatte zuvor zwei Fehlgeburten erlitten, die sowohl sie als auch ihren Mann Sam emotional stark belasteten. In einem Interview mit der Daily Mail hatte die Reality-Darstellerin offen über die schwierige Zeit gesprochen und erklärt, dass die Verluste dazu führten, dass sie und ihr Partner die erneute Schwangerschaft kaum feiern konnten. Sie versuchten, ihr Leben so normal wie möglich weiterzuführen und nicht zu viel darüber nachzudenken. Sam sei während der gesamten Schwangerschaft sehr ängstlich gewesen und habe sich nicht entspannen können.

Vor vier Monaten sorgte Amy dann mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft für Begeisterung bei ihren Fans. Damals veröffentlichte sie ein liebevolles Video auf einem Kürbishof, in dem sie gemeinsam mit Sam und Sohn Stanley die süßen Neuigkeiten teilte. Amy zeigte dabei stolz ihren Babybauch und hielt ein Ultraschallbild in die Kamera. "Wir erwarten wieder Nachwuchs", schrieb sie zu dem bewegenden Instagram-Post. Besonders rührend: Stanley kündigte darin an, dass nicht nur Mama, sondern angeblich auch er ein Baby im Bauch habe – ein Moment, der die Community zum Schmunzeln brachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart und Sam Rason mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem neugeborenen Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / amyhartxo Amy Hart mit ihrem Sohn Stanley und Ehemann Sam Rason, September 2024