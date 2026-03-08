Frisch getrennt: Bandelt Noel Gallagher mit Society-Lady an?

Noel Gallagher (58) hat offenbar ein neues Liebes-Kapitel aufgeschlagen. Der Musiker trennte sich vor einigen Monaten nach zwei Jahren Beziehung von seiner Freundin Sally Mash, wie die Mail on Sunday berichtet. Bei den Brit Awards, bei denen der Sänger vergangenes Wochenende in Manchester mit dem Titel "Songwriter Of The Year" ausgezeichnet wurde, saß eine neue Frau an seiner Seite. Es handelt sich dabei um die Society-Lady Tori Cook, mit der Noel angeblich inzwischen "sehr eng geworden" ist. Die beiden feierten nach der Preisverleihung gemeinsam bei einer After-Show-Party im Soho House, wo Tori auch mit Noels 26-jähriger Tochter Anais bei Cocktails zusammen war.

Freunde des Paares verrieten der Mail on Sunday: "Tori und Noel verstehen sich wirklich gut und genießen die Gesellschaft des anderen." Die 44-jährige Tori, von Beruf Publizistin, soll sich von ihrem Ehemann Hugo Heathcote getrennt haben, mit dem sie drei Jahre verheiratet war und zwei Töchter hat. Noel kennt sie schon seit fast einem Jahrzehnt. Bei ihrer Hochzeit hatte Tori sogar Schauspielerin Sienna Miller (44) als "Mate of Honour" an ihrer Seite. Zu Noels Tochter Anais hat sie laut Freunden ebenfalls "eine Bindung aufgebaut".

Tori war bereits im vergangenen Jahr bei der Oasis-Tournee dabei und feuerte Noel bei Konzerten in Südamerika an – damals stand sie noch neben seiner damaligen Freundin Sally in der Menge. Sie scheint auch mit Noels Ex-Frauen Sara Macdonald und Meg Mathews befreundet zu sein. Ein Urlaubsfoto aus dem Jahr 2017 zeigt Tori mit ihrem damaligen Ehemann Hugo, gemeinsam mit Noel, Sara und deren Kindern. Noel hatte sich vor sechs Jahren von Sara getrennt und war wenige Monate später eine Beziehung mit Sally eingegangen, die ebenfalls häufig mit Tori auf Partys zu sehen war.

Getty Images Noel Gallagher mit dem Preis "Songwriter of the Year" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London