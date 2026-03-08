Nun mit Promis: "Squid Game: The VIP Challenge" angekündigt

Netflix erweitert das Squid Game-Universum um ein neues Format und holt dafür prominente Teilnehmer ins Spiel. Unter dem Titel "Squid Game: The VIP Challenge" sollen acht bekannte Gesichter in strategischen und körperlichen Herausforderungen gegeneinander antreten, die an die gefährlichen Spiele aus dem erfolgreichen Franchise angelehnt sind. Mit dabei sind unter anderem Dylan Efron (34), bekannt aus "The Traitors", Hannah Godwin aus "The Bachelor" sowie Kim Zolciak (47) von "Real Housewives of Atlanta". Zudem treten Content Creatorin Kristy Sarah Scott, Spice Girls-Star Mel B. (50), Immobilienunternehmer Ryan Serhant aus "Owning Manhattan" und NBA-Champion Tristan Thompson (34) an. Das Teilnehmerfeld wird von Viper vervollständigt, der zuvor eine Fan-Abstimmung von "Squid Game: The Challenge" gewonnen hatte.

Die Prominenten müssen sich in einer Reihe von Spielen beweisen, bei denen neben Geschicklichkeit auch Strategie und Nervenstärke gefragt sind. Laut der Streaming-Plattform steht dabei mehr auf dem Spiel als je zuvor, während sich die acht VIPs den bekannten Mechanismen der "Squid Game"-Welt stellen müssen. Weitere Details zum genauen Ablauf der Show oder wann das neue Format genau starten wird, hat der Streamingdienst bislang noch nicht bekannt gegeben. Produziert wird "Squid Game: The VIP Challenge" von den Produktionsfirmen Studio Lambert und The Garden, die beide Teil von ITV Studios sind. Das "Squid Game"-Franchise hat sich seit dem Start der südkoreanischen Serie zu einem weltweiten Phänomen entwickelt. Nach dem Erfolg der Originalserie und der Realityshow Squid Game: The Challenge, bei der bereits normale Menschen in nachgestellten Versionen der tödlichen Spiele gegeneinander antraten, wagt Netflix nun den nächsten Schritt mit prominenter Beteiligung.

Fast zeitgleich mit den Ankündigungen rund um die "Squid Game"-Ableger sorgte Hwang Dong-hyuk mit einem brandneuen Projekt für Schlagzeilen. Der Schöpfer der Erfolgsserie hatte im Frühjahr sein nächstes Netflix-Highlight präsentiert: "The Dealer". Im Mittelpunkt der neuen Dramaserie steht Geonhwa, eine brillante Casinodealerin, deren Leben nach einem Immobilienbetrug aus den Fugen gerät. Unterstützt wird Hwang dabei von einer starken Besetzung mit Jung So-min, Ryoo Seung-bum, Lee Soo-hyuk und Ryu Kyung-soo. Regie übernimmt Choi Young-hwan, der als Kameramann bereits für Aufsehen gesorgt hatte. Die Erwartungen an "The Dealer" waren von Beginn an hoch. Hwang versprach, erneut tiefgründige gesellschaftliche Themen aufzugreifen und das Publikum mit überraschenden Wendungen zu fesseln.

Netflix Das Treppenhaus aus "Squid Game: The Challenge"

Getty Images Tristan Thompson im September 2019 in Ohio

Netflix / No Ju-han Lee Jung-jae und Hwang Dong-hyuk hinter den "Squid Game"-Kulissen