TikTokerin Katelyn knackt Buzzer-Rekord bei "The Voice Kids"

Die zwölfjährige Katelyn aus Dublin sorgte am Samstagabend bei The Voice Kids für einen sensationellen Auftritt. Mit ihrer Performance der Ballade "Never Enough" von Loren Allred überzeugte die junge Irin alle vier Coaches und knackte dabei einen Staffel-Rekord: Schon nach nur zwei Sekunden drehte sich Michael Patrick Kelly (48) um – so schnell wie noch nie zuvor in dieser Staffel. Kurz darauf folgten auch Alvaro Soler (35), Leony (28) und die Zwillinge von HE/RO, sodass Katelyn am Ende die Wahl zwischen allen vier Buzzer-Plätzen hatte. Vor ihrem Auftritt hatte die Schülerin erklärt: "Das ist mein Lieblingssong. Und ich bin bereit für die Bühne."

Die Coaches zeigten sich von Katelyns Stimme restlos begeistert. Leony war so gerührt, dass sie Tränen vergoss und schwärmte: "Die hohen Töne in deiner Stimme... Ich verstehe nicht, wie du das machst." Auch Alvaro kämpfte leidenschaftlich um die junge Sängerin und betonte: "Ich brauche jemanden wie dich in meinem Team. Wirklich!" Michael erklärte seine Blitzentscheidung damit, dass er bereits die erste Zeile gehört und sofort gewusst habe, dass er sie in seinem Team haben wolle. Als Katelyn dann verriet, dass sie gemeinsam mit ihrer Schwester Kerry-Ann als "KK-Sisters" auf TikTok bereits Millionen Fans begeistert und dort seit 2023 regelmäßig Gesangsvideos hochlädt, staunten die Coaches noch mehr. Sowohl Leony als auch Michael sangen anschließend für die Zwölfjährige, um sie für ihr jeweiliges Team zu gewinnen. Am Ende entschied sich Katelyn für ihren Favoriten Michael. Der Musiker, der wie sie aus Irland stammt, jubelte: "Das ist unglaublich! Das ist so toll!"

Bereits zu Beginn der Staffel sorgten die Zwillinge von HE/RO für eine bewegende Überraschung. Damals betrat Kandidatin Maja die Bühne und sang ausgerechnet einen Song des Duos – ein ganz besonderer Moment, auch für die beiden Brüder selbst. Sie konnten ihre Freude nicht verbergen, sprangen spontan zu der jungen Sängerin auf die Bühne und performten gemeinsam mit ihr ihren eigenen Hit. Für Maja war das nicht nur eine Hommage an ihre Idole, sondern auch die Chance auf einen emotionalen Neuanfang: Im Vorjahr hatte sich kein Coach für sie umgedreht. Für Heiko und Roman markierte der Start als Coaches bei "The Voice Kids" einen weiteren Meilenstein in ihrer Karriere. Die beiden Musiker hatten sich den Job auf eine recht ungewöhnliche Weise gesichert: Wie Heiko gegenüber Promiflash verriet, erfuhr er im Bademantel in der Sauna von der Zusage.

Joyn Die "The Voice Kids"-Coaches, 2026

Joyn / Richard Hübner Die "The Voice Kids"-Coaches 2026

Joyn Roman und Heiko Lochmann (HE/RO) mit "The Voice Kids"-Talent Maja

