"Verrückt": Brittany Snow scherzt über ihre wilden Zwanziger

Brittany Snow (39) sorgte auf dem roten Teppich der Golden Globe Awards 2026 in Los Angeles für Lacher, als sie offen über ihre Vergangenheit sprach. Die 39-jährige Schauspielerin gab im Interview mit E! zu, in ihren frühen Zwanzigern eine "verrückte Freundin" gewesen zu sein und "fragwürdige" Dinge in Beziehungen getan zu haben. Im Scherz fügte sie hinzu: "Das gehört dazu in diesem Alter. Man sollte einfach mal testen, wie viel die Leute ertragen können." Anlass für ihre humorvollen Rückblicke war eine Frage zu ihren möglichen Parallelen zur Serie "The Girlfriend", deren psychologisch verschlungene Liebesgeschichte Snow jedoch entschieden von sich wies.

Neben dieser ehrlichen Einlage gab es für Brittany jedoch auch Grund zur Freude: Ihre Serie "The Beast in Me" wurde für einen Golden Globe nominiert. In der erfolgreichen Show überzeugt sie Kritiker und Fans mit ihrer schauspielerischen Leistung und setzt damit eindrucksvoll ihre Karriere fort. Trotz privater Herausforderungen – wie ihrer medial begleiteten Scheidung von Tyler Stanaland (36) – scheint die Schauspielerin beruflich in Höchstform zu sein. Brittany hatte ihre Ehe in der Vergangenheit als Belastung beschrieben, insbesondere nachdem Tylers Karriere durch die Reality-TV-Show "Selling the OC" unerwartet in die Öffentlichkeit rückte. Sie erinnerte daran, dass sie einen Immobilienmakler geheiratet habe und nicht jemanden, der im Reality-TV steht.

"Es fühlte sich an wie ein rollender Schneeball, den ich nicht einholen konnte", sagte sie dem Magazin. Heute betont Brittany, dass sie vor allem eines im Blick hat: "Ich kenne die Wahrheit. Das ist alles, was zählt." Seit 2024 wird sie mit Fotograf und Kameramann Hunter Moreno in Verbindung gebracht, mit dem sie in New York beim Spaziergang mit ihrem Hund turtelnd gesichtet wurde – ein seltener, aber inniger Einblick in das Privatleben der sonst eher zurückhaltenden Schauspielerin. In Interviews und sozialen Medien präsentiert sie sich glücklich und gelassen. Besonders ihre Verbindung zu ihrer Arbeit und ihren Fans scheint für Brittany in dieser Lebensphase eine zentrale Rolle zu spielen.

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Chris Saunders/Netflix © 2025 Brittany Snow und Matthew Rhys in "The Beast in Me"

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019