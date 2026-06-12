Nach Auszug: Harvey wohnt wieder bei seiner Mama Katie Price

Harvey Price (24) ist wieder zu seiner Mutter gezogen. Katie Price (48) gab in der neuesten Folge ihres Podcasts "The Katie Price Show" bekannt, dass ihr 24-jähriger Sohn nach Schwierigkeiten mit seinem betreuten Wohnen in Southampton vorübergehend wieder bei ihr eingezogen ist. "Ich habe Harvey wieder hier, er sitzt gerade drüben", erzählte sie ihrer Schwester Sophie zu Beginn der Episode. Derzeit wartet die Familie auf einen neuen Platz in einer Einrichtung in der Nähe von Katies Zuhause. Auch gesundheitlich hat Harvey gerade eine schwierige Woche hinter sich: Er ist im Flur gestürzt und hat nun ein leichtes Humpeln, außerdem plagt ihn Zahnschmerz.

Katie schilderte im Podcast offen, wie sehr es Harvey in Southampton gefällt – nämlich gar nicht. Er schreibe ihr Nachrichten wie "Ich hasse es hier, Mama. Ich brauche dich. Ich will deine Umarmungen, halt meine Hand." Wenn er bei ihr sei, könne er in einer vertrauten Umgebung mit Familie und Bekannten sein, was ihm sichtlich guttue. Für Katie selbst ist die Situation aber durchaus anspruchsvoll: "Es ist so schwer, denn ich arbeite, ich bin gleichzeitig seine Pflegerin. Ich mache alles – und ich liebe das. Aber es ist anstrengend", erklärte sie. Zu ihrem Ehemann Lee Andrews, der sich derzeit in Dubai in Haft befindet, wollte die Britin diesmal nichts sagen: "Wir lassen das Lee-Thema aus – es ist so außer Kontrolle geraten, und ich brauche einfach etwas Ruhe davon."

Harvey leidet am Prader-Willi-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, die unter anderem mit Muskelschwäche und verlangsamter Entwicklung einhergeht. Er ist außerdem teilweise blind und lebt mit ADHS und Autismus. Katie hatte zuletzt auch öffentlich über sein stark gestiegenes Gewicht gesprochen – sein Körpergewicht habe sie sehr besorgt. Harvey wurde 2002 geboren, und Katie übernahm von Anfang an eine zentrale Rolle in seiner Pflege und Begleitung. Seit 2021 lebte er zunächst in einem Internat in Cheltenham, bevor er in die betreute Einrichtung in Southampton wechselte.

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Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / katieprice Harvey Price an seinem Geburtstag im Mai 2025