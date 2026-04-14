Elle Fanning ist im Baby-Fieber: Plant sie bald Nachwuchs?

Babyfieber bei Elle Fanning (28)! Die Schauspielerin spricht offen über ihren Wunsch, eine Familie zu gründen – und gewährt dabei auch seltene Einblicke in ihre Beziehung mit Gus Wenner (35). In einem Interview mit dem Magazin Elle UK schwärmt die 28-Jährige von ihrem Freund und verrät, dass sie sich Nachwuchs wünscht. Die beiden sind seit 2023 ein Paar und machten ihre Beziehung im Januar 2024 bei den Golden Globe Awards öffentlich. Zuletzt zeigten sie sich auch bei der Verleihung im Jahr 2026 gemeinsam auf dem roten Teppich.

Besonders ihre Rolle in der neuen Apple-TV-Serie "Margo's Got Money Troubles" hat Elles Kinderwunsch noch weiter angeheizt. Darin spielt sie eine junge Mutter – und das hat Spuren hinterlassen. "Ich wollte das immer schon, das Babyfieber beim Dreh war heftig", gesteht sie dem Magazin. Auch über ihre Zukunftspläne spricht Elle offen: "Man kann sich einen Weg erträumen, einen großen Plan davon, wie die Zukunft aussehen soll. Ich bin jemand, der das tut, vielleicht manchmal zu sehr. Was ich mir wünsche oder wo ich in einem bestimmten Alter sein will. Manchmal werden diese Dinge wahr." Ihren Freund Gus beschreibt sie dabei als besonderen Rückhalt, wie Daily Mail berichtet: "Er ist in mein Leben getreten und erdet mich. Er sagt dann: Wir brauchen dieses Wochenende einen Kurztrip, und dann plant er etwas für uns. Ich liebe ihn so sehr. Er fühlt sich wie ein Familienmitglied an – meine Schwester liebt ihn, und meine Mutter auch."

Elle entstammt einer bekannten Schauspielfamilie – ihre ältere Schwester ist Dakota Fanning (32). Auch Gus kommt aus einem prominenten Elternhaus: Er ist Sohn von Jann Wenner, dem Mitgründer des Musikmagazins Rolling Stone, und derzeit als Executive Chairman des Magazins tätig. Privat gibt sich Elle als durch und durch romantischer Mensch: "Ich bin ein Fan von Romantik und ein sentimentaler Mensch. Ich liebe Gegenstände und kleine Erinnerungen an die Vergangenheit, die Kapitel in meinem Leben markieren. Ich hebe jeden Zettel auf, den mein Freund mir gegeben hat", verrät sie gegenüber Elle UK. Beruflich ist die Schauspielerin derweil ebenfalls gut beschäftigt: Sie dreht gerade "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping", ein Prequel zur "Die Tribute von Panem"-Reihe, das im November in die Kinos kommen soll.

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Getty Images Elle Fanning beim Oscars Nominees Luncheon

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Getty Images Gus Wenner und Elle Fanning bei der Met Gala 2024

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Getty Images Elle Fanning, Schauspielerin