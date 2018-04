Er war noch nie glücklicher! John Stamos (54) wird zum ersten Mal Vater. Seine Frau Caitlin McHugh erwartet Nachwuchs und macht ihn damit zum stolzesten Mann. Der Full House-Star gab in einem Interview zu: Er habe sein Leben lang nur darauf gewartet, ein Kind zu bekommen. Deswegen könne er es jetzt gar nicht mehr erwarten, sein Baby endlich in den Armen zu halten.

Bei der Premiere des neuen Films "Benjamin" geriet der 54-Jährige mit Entertainment Tonight ins Schwärmen über seinen Familienzuwachs: "Ich bin jetzt schon so emotional und so aufgeregt. Ich habe von unserem Baby geträumt. Ich meine, ich bin wirklich aufgeregt!" Das erste Kind erfülle den dunkelhaarigen TV-Hottie mehr als alles andere, was er bislang erlebt hätte.

Auch wenn es zu seiner schwangeren Gattin kommt, sprudeln aus dem Produzenten die Gefühle nur so heraus. "Jeden Tag sage ich ihr: 'Du machst das so toll!' Jeden Tag, den ich mit ihr verbringe, realisiere ich, wie viel Glück ich habe und außerdem, was für ein besonderer Mensch sie ist. Sie ist magisch", betonte John. Im vergangenen Februar nahm er das Model zur Frau.

