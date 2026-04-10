Um ihr Gewicht zu halten: Das isst Romina Palm an einem Tag

Romina Palm (26) gibt ihren Fans einen ehrlichen Einblick in ihre Ernährung. Seit der Geburt ihrer Tochter Hazel hat sie deutlich abgenommen und achtet nun darauf, ihr Gewicht zu halten. In einem Reel auf Instagram zeigt die Influencerin jetzt, wie ein typischer Esstag bei ihr aussieht. "Nach dem Aufstehen habe ich mir einen doppelten Protein-Iced-Coffee zubereitet. Mir persönlich reicht das vor meinem Training", erklärt Romina und zeigt sich anschließend beim Workout im Fitnessstudio. Nach dem Training folgt direkt der zweite Shake des Tages.

Als erste feste Mahlzeit gönnt sich die 26-Jährige eine bunte Früchte-Bowl. "Und es gab noch eine Packung Erdnussflips hinterher", berichtet Romina weiter. Am Abend wird es dann richtig deftig: Auf dem Teller landen Pizza, Fleisch, Kartoffeln, Gemüse und sogar ein bisschen Sushi. "Ich habe nicht nur ein Pizzastück gegessen", betont sie. Auch einen Nachtisch gibt es – ein Stück Mango-Cheesecake rundet den Tag ab.

Bereits vor einigen Monaten hatte Romina offen mit ihrer Community darüber gesprochen, wie sehr ihr Körper sich nach der Geburt verändert hat. Sie teilte damals ehrlich mit, dass sie während der Schwangerschaft etwa 20 Kilo zugenommen hatte und sich lange nicht wohlfühlte. "Mein Körper ist nicht mehr der, der er mal war... sondern viel stärker", hielt die Influencerin in einem Instagram-Post fest. Besonders wichtig war ihr, keinen Druck aufzubauen: Strikte Sixpack-Pläne standen für sie nie im Vordergrund. "Ich will zwar keinen Sixpack, aber gesund bleiben und mich weiter wohlfühlen", erklärte sie damals.

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Romina Palm und ihre Tochter Hazel im April 2026