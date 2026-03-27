Marvel-Fans rätseln noch immer über "Endgame"-Zeitreisen

Fast sieben Jahre nach dem Kinostart von Avengers: Endgame sorgt der Marvel-Blockbuster noch immer für hitzige Diskussionen unter Fans. Wie kino.de berichtet, entbrannte auf Reddit kürzlich eine neue Debatte über die Zeitreise-Regeln des Films, nachdem ein User einen vermeintlichen Logikfehler entdeckt haben will. Die zentrale Frage: Wie kann es sein, dass Doctor Strange in seinem Solofilm die Zeit zurückgedreht hat, um Wong von den Toten auferstehen zu lassen, ohne dabei eine neue Realität zu erschaffen? Schließlich hatte Hulk in "Endgame" erklärt, dass Änderungen in der Vergangenheit automatisch zu einer neuen Zeitlinie führen. Der Beitrag erhielt enormen Zuspruch, was zeigt, dass viele Fans diese Frage für berechtigt halten und von den unterschiedlichen Zeitreise-Konzepten verwirrt sind.

Doch zahlreiche Kommentatoren klärten schnell auf, dass hier zwei völlig verschiedene Mechanismen verglichen werden. In "Doctor Strange" nutzt der Titelheld den mächtigen Zeitstein, um den Ablauf der Zeit in seiner Realität zu manipulieren – meist nur für bestimmte Objekte, nicht für die gesamte Welt. Bei den Zeitreisen in "Endgame" begeben sich die Avengers hingegen physisch durch das Quantum Realm an frühere Punkte der Geschichte. Während der Zeitstein die Zeit quasi zurückspult, reisen die Helden tatsächlich in die Vergangenheit. Genau deshalb entstehen bei Änderungen in "Endgame" neue Zeitlinien, um Paradoxe zu vermeiden – eine Regel, die beim Einsatz des Zeitsteins nicht greift.

Die Zeitreise-Thematik in "Endgame" brach bewusst mit gängigen popkulturellen Darstellungen wie aus Zurück in die Zukunft. Im Film machte Mark Ruffalo (58) als Hulk deutlich, dass Veränderungen in der Vergangenheit nicht die eigene Gegenwart umgestalten, sondern eine alternative Realität erschaffen. Diese Abkehr von bekannten Sci-Fi-Konzepten überraschte damals viele Zuschauer und sorgt offenbar bis heute für Verwirrung. Dass die aktuelle Reddit-Diskussion so viel Aufmerksamkeit erhielt, zeigt, wie komplex die Marvel-Fans die verschiedenen Zeitreise-Mechanismen im MCU noch immer finden.

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Thanos aus "Avengers: Endgame"

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Action Press/ SIPA PRESS Filmplakat von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

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Hawkeye (Jeremy Renner) und Iron Man (Robert Downey Jr.) in "Avengers: Endgame"