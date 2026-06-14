Tanja Tischewitsch kämpft nun für ihren Traum von Hollywood

Reality-TV kennt sie, Soap-Fans kennen sie – aber Tanja Tischewitsch (36) will mehr. Die Moderatorin hat auf Instagram offen über ihren großen Traum gesprochen: Sie will endlich als Schauspielerin durchstarten. Zwar steht für sie bald wieder eine neue Reality-Show an, doch so richtig begeistern kann sie das nicht. "Irgendwie freue ich mich ja auch. Ist ja auch cool. Man verdient Geld und bla bla bla. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was ich will. Ich möchte eigentlich Schauspielerin sein", erklärt sie in ihrem Video.

Tanja ist dabei keine komplette Unbekannte vor der Kamera – zumindest nicht in der Schauspielwelt. Sie hatte Rollen in der Daily Soap Alles was zählt sowie in der Serie "Herz über Kopf" und war außerdem in der Komödie "100 Dinge" mit Florian David Fitz (51) und Matthias Schweighöfer (45) zu sehen. Sogar ein Casting für einen Hollywood-Film mit Ben Affleck (53) hat sie bereits hinter sich. "Ich dachte, jetzt werde ich die große neue Hollywood-Schauspielerin. Und dann hat es doch nicht geklappt", berichtet sie ehrlich. Pikantes Detail: Kein Geringerer als Regisseur Michael Bay (61), der einst Megan Fox (40) groß herausbrachte, folgt ihr auf Instagram – Rollenangebote blieben bislang aber aus.

Um ihren Traum aktiv voranzutreiben, hat Tanja jetzt eine ungewöhnliche Strategie entwickelt: Sie will täglich Schauspielvideos auf Instagram und TikTok hochladen und gleichzeitig Regisseure und Produzenten auf der ganzen Welt direkt anschreiben. "Ich werde so lange ein Video hochladen, bis ich nicht mehr lebe", sagt sie bestimmt. Außerdem kündigt sie an, täglich mindestens zehn E-Mails an Filmemacher zu verschicken – egal ob in Hollywood, Bollywood oder Deutschland.

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Imago Tanja Tischewitsch, April 2024

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Imago Tanja Tischewitsch im Jahr 2016

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Imago Tanja Tischewitsch, Realitystar