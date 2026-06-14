DDR-Model heute wieder erfolgreich: Das ist Anjas Geschichte

Mit 57 Jahren beweist Anja Kossiwakis der Modebranche, dass Jugendwahn ein wahrlich verstaubtes Konzept ist: Nach ihrem frühen Rauswurf bei Germany's Next Topmodel startete die gebürtige Dessauerin, die heute in Wiesbaden lebt, auf eigene Faust als internationales Bestager-Model durch. In einem Interview mit RTL blickt sie genüsslich auf den Triumph nach dem Show-Aus: "Also ich meine, Heidi, die schmeißt mich raus und ich bin danach in Paris auf dem Laufsteg und ich habe den Modelvertrag bei einer der größten Modelagenturen der Welt unterschrieben", sagt Anja, die Anfang 2026 bereits auf der Paris Fashion Week gebucht war. "Ein größeres Kompliment gibt's ja gar nicht für mich."

Für die Wahl-Wiesbadenerin verlief der Weg zu der renommierten Agentur Metropolitan alles andere als geradlinig. In der DDR begann Anja ihre berufliche Laufbahn zunächst bei der Sparkasse, bevor sie erste Modeljobs bekam – etwa für das Cover der Zeitschrift "Modische Maschen" 1988. Nach der Wende verlor sie das Modeln aus dem Blick und knüpfte erst viele Jahre später als Fashionbloggerin wieder Kontakte zur Modewelt, bevor sie schließlich den Schritt ins Fernsehen wagte. Ihr Auftritt in der Show war dann der entscheidende Wendepunkt für eine bemerkenswerte zweite Karriere. Anjas absolutes Ass im Ärmel in Sachen Wiedererkennungswert ist heute ihre lange, silberne Mähne.

Die internationale Luxusbranche reißt sich mittlerweile um den unangepassten Look der Bestagerin, deren Terminkalender für die kommende Sommersaison bereits gut gefüllt ist, wie sie betont. Ältere Frauen sollten sich in der Modebranche mehr behaupten, sagt Anja. "Ich habe nichts machen lassen, ich schminke mich eigentlich fast nie und bin eigentlich immer noch so die Natürliche aus der DDR", stellt die 57-Jährige klar, die mit diesem authentischen Gesamtpaket auch während ihrer Zeit bei GNTM die Herzen der Fans im Sturm eroberte.

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Imago Anja Kossiwakis beim Finale-Red-Carpet von Germany’s Next Topmodel im Zoo Palast Berlin, 28.05.2026

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Imago Anja Kossiwakis bei der Goldenen Henne 2025 in der Leipziger Messe

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Getty Images Anja Kossiwakis bei der Danny Reinke Show während der Berlin Fashion Week 2020 im Kraftwerk Mitte

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