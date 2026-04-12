Tränen im "Yellowstone": Monicas bewegender Abschied

In der aktuellen Folge von "Marshals", dem Yellowstone-Spin-off, wurde der genaue Zeitpunkt von Monicas Tod enthüllt. Die Episode startete mit einer Rückblende auf den Tag, an dem die von Kelsey Asbille Chow gespielte Figur im Schlafzimmer ihres gemeinsamen Hauses im East Camp verstarb. In der Szene ist zu sehen, wie eine Krankenschwester Monicas Körper mit einem Laken bedeckt, nachdem sie an Krebs gestorben war. Die Einblendung "Vor einem Jahr" auf dem Bildschirm machte deutlich, dass zwischen ihrem Tod und der aktuellen Handlung ein Jahr vergangen ist. Später in der Episode besuchen Kayce, gespielt von Luke Grimes (42) und sein Sohn Tate Monicas Grab, wobei Tate sich Sorgen macht, dass sein Vater die Gedenkfeier zum Jahrestag ihres Todes verpassen könnte.

Kayce erschien jedoch rechtzeitig zur Zeremonie und brachte Monicas Lieblingskette mit, die er das vergangene Jahr über aufbewahrt hatte. "Ich kam hierher in der Hoffnung, dass Mom mich aufmuntern würde", sagte Tate am Grab. "Das tut sie normalerweise." Kayce entgegnete: "Schwer zu glauben, dass es schon ein Jahr her ist. Ich weiß, wie du dich fühlst. Deine Mom zu verlieren hat ein Loch in meinem Herzen hinterlassen, das niemals heilen wird." Am Ende der Folge deutet Kayce an, dass es möglicherweise Zeit sei, loszulassen, während er die Kette in seinen Händen hält.

Bei der Gedenkfeier gab es zudem eine Überraschung für die Zuschauer: Rudy Ramos kehrte in seiner Rolle als Felix Long, Monicas Großvater, zurück und stand gemeinsam mit Kayce und Tate an ihrem Grab. Bereits in einer früheren Folge von "Marshals" war Monicas Schicksal Thema gewesen, als in einem Gespräch zwischen Thomas und Kayce erwähnt wurde, dass Kayce seiner Frau nur wenige Wochen vor ihrer Verschlechterung einen Hengst gekauft hatte. Der Showrunner der Serie erklärte bereits, warum Monica für das "Yellowstone"-Spin-off aus der Handlung geschrieben wurde, stellte aber gleichzeitig in Aussicht, dass Kelsey Asbille Chow möglicherweise in Rückblenden oder als Halluzination zurückkehren könnte.

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Getty Images Kelsey Asbille Chow bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5 Teil 2 im MoMA in New York.

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Getty Images Luke Grimes, November 2022

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Paramount+ Pressebereich Kayce (Luke Grimes) und Monica Dutton (Kelsey Asbille) aus "Yellowstone"