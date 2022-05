Kai Noll (57) trifft wichtige Entscheidungen nicht allein! Seit wenigen Tagen ist der Schauspieler wieder als Rufus bei Unter uns zu sehen. Eigentlich hatte er der Serie vor etwa zwei Jahren den Rücken gekehrt – doch allzu lange ist er offenbar nicht ohne die Schauspielerei und seine Kollegen ausgekommen. Als das Angebot von "Unter uns" auf dem Tisch lag, hat der gebürtige Bonner aber nicht direkt fest zugesagt. Er verriet Promiflash: Zuerst hatte er sich mit seiner Partnerin abgesprochen.

Der TV-Darsteller hat seiner Freundin als Allererstes von den Neuigkeiten erzählt und sie um Rat gefragt. "Ich habe das mit ihr besprochen und sie meinte, ich soll das tun, was mein Bauch sagt", erzählte er im Gespräch mit Promiflash. Aber egal, welche Entscheidung der 57-Jährige fällt – seine Liebste steht immer hinter ihm und unterstützt ihn in allen Lebenslagen. "Ich habe Rückendeckung bekommen – das bekomme ich immer von ihr", schwärmte Kai.

In seiner "Unter uns"-Pause hat sich der leidenschaftliche Rocker voll und ganz seiner Musik gewidmet. Obwohl nun wieder die Schauspielkunst im Fokus steht, arbeitet er nebenher an neuen Songs und an deren Veröffentlichung. Dass seine Liebe zur Musik auch in der Serie eine Rolle spielen könnte, glaubt Kai aber nicht. "Bei meiner Figur kann ich mir das nicht vorstellen. Das würde nicht so wirklich passen. Aber sag niemals nie…", berichtete er.

RTL / Stefan Behrens Kai Noll als Rufus Sturm bei "Unter uns"

Instagram / kai.noll Schauspieler Kai Noll

Instagram / kai.noll Kai Noll, "Unter uns"-Star

