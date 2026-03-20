Dritter Exit bei "Let's Dance": Diesen Promi soll es treffen

Heute Abend steigt die dritte Live-Show von Let's Dance: Zwölf Tanzduos tanzen gemeinsam mit ihren Profitanzpartnern um das Weiterkommen und stellen sich sowohl der Jury aus Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) als auch dem Votum der Zuschauer. Am Ende der Sendung muss wieder ein Promi die Show verlassen. Doch wen könnte es diesmal treffen? Eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand 20. März, 19:30 Uhr] zeichnet ein klares Bild: Vor allem Simon Gosejohann (50) sehen viele Fans kurz vor dem Exit. Der Comedian liegt mit 244 von 695 Stimmen (35,1 Prozent) an der Spitze der Ausstiegs-Wunschliste der Leser. Auf Platz zwei landet Willi Banner (31) mit 122 Stimmen, also 17,6 Prozent – auch ihn wollen die Zuschauer nur bedingt in der vierten Show sehen.

Mit deutlichem Abstand folgt auf dem dritten Platz Bianca Heinicke (33). Lediglich 70 Leser, das sind 10,1 Prozent, stimmten für ein Aus der Influencerin. Ganz anders sieht es bei Ross Anthony aus: Den Sänger möchten die Zuschauer offenbar unbedingt weiter in der Show sehen. Er erhielt nur sieben Stimmen und landet damit auf dem zwölften und letzten Platz der Exit-Liste. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeigten sich die Fans allerdings uneinig darüber, wer die Show verlassen sollte. "Simon, Milano oder Esther", schrieb ein User. Ein anderer prophezeite: "Anna-Carina aber das wird nicht passieren." Weitere Kommentare lauteten: "Der Promi, der am schlechtesten tanzt", "Esther mit Massimo bitte" oder "Erst Simon, dann Willi und Betty."

Parallel zu den Exit-Debatten bereiten sich die Paare seit Tagen auf ihre neuen Choreografien vor. Für große Emotionen wollen unter anderem Betty Taube und Alexandru Ionel (31) mit einem Contemporary zu "Die On This Hill" sorgen. Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov (35) setzen ebenfalls auf Contemporary und vertanzen "Shallow" – ein Song, der viel Raum für leise Töne und Nähe lässt. Für mehr Tempo sorgt Jan Kittmann, der mit Kathrin Menzinger (37) einen Cha-Cha-Cha zu "Mambo Gelato" aufs Parkett bringt; in der Vorwoche hatte Jan mit seinem Slowfox bereits 28 Punkte gesammelt. Ob gefühlvolle Momente oder pures Rhythmus-Feuerwerk – die persönlichen Geschichten hinter den Tänzen dürften heute Abend eine große Rolle spielen, wenn Jury und Zuschauer entscheiden, wer weiter tanzen darf.

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