Trauer um Chuck Norris (†86): Kinder nehmen rührend Abschied

Große Trauer um Chuck Norris (†86): Kurz nach dem Tod des "Walker, Texas Ranger"-Stars melden sich seine Kinder mit bewegenden Worten im Netz. Am Freitag veröffentlichten Dakota und seine Zwillingsschwester Danilee Norris auf Instagram emotionale Abschiedsbriefe und teilten dazu mehrere Fotos mit ihrem Vater. Die Familie hatte zuvor bekanntgegeben, dass Chuck am Donnerstag nach einem medizinischen Notfall im Alter von 86 Jahren verstorben ist. Zuvor wurde er auf Hawaii ins Krankenhaus gebracht, Details wurden bislang nicht veröffentlicht. In ihren Posts erinnern die 24-jährigen Twins jetzt an den Menschen hinter der Actionikone und sprechen von Liebe, Dankbarkeit und einem Vermächtnis, das sie weitertragen wollen.

Vor allem Danilee fand herzzerreißende Worte: "Ich glaube nicht, dass Trauer ein geeignetes Wort ist, um die Gefühle zu beschreiben, die meine Familie und ich gerade durchmachen. Man ist nie bereit dafür, einen Elternteil zu verlieren", schrieb sie, nannte Chuck ihren "Beschützer" und blickte auf ihre enge Bindung zurück. "Sobald er mich in den Arm genommen hat, war ich sein kleines Mädchen. Das war etwas, das ich immer gespürt habe." Über den Menschen hinter dem harten Image schrieb die Influencerin weiter: "Mein Vater liebte so tief und kümmerte sich mit so viel Zärtlichkeit um jeden einzelnen Menschen in seinem Leben. Er hatte vielleicht ein kämpferisches Äußeres, aber sein Herz war voller Liebe. Ich bin so dankbar, dass er und meine Mutter mir das weitergegeben haben." Auch ihr Zwillingsbruder Dakota verabschiedete sich mit innigen Zeilen und schrieb: "Ich liebe dich, Dad. Ich werde dich für immer vermissen."

In einem ausführlichen Statement beschreibt die Familie von Chuck einen Mann, der weit mehr war als sein öffentliches Image: "Für die Welt war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie." Weiter hieß es, er habe "sein Leben mit Glauben, Zielen und einem unerschütterlichen Bekenntnis zu den Menschen, die er liebte" gelebt und Millionen inspiriert. "Die Liebe und Unterstützung seiner Fans bedeutete ihm so viel. Für ihn wart ihr nicht nur Fans, ihr wart seine Freunde", betonte die Familie. Chuck bekam mit Gena O'Kelley die Zwillinge Dakota und Danilee, mit Diane Holecheck die Söhne Mike und Eric. Später erfuhr er von Tochter Dina, nachdem sie ihm einen Brief geschickt hatte.

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d.ani.lee Danilee Norris mit ihrem Papa Chuck Norris

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Getty Images Chuck Norris mit seiner Frau Gena O'Kelly und ihren Zwillingen bei der Filmpremiere von "The Expendables 2", 2012

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Frazer Harrison / Getty Chuck Norris und seine Frau Gena O'Kelley