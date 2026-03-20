"It Wasn't Me"-Sänger Shaggy feiert Comeback mit neuem Album

Shaggy (57) startet gerade so richtig durch: Der jamaikanisch-amerikanische Musiker meldet sich mit einem brandneuen Album namens "Lottery" zurück und zeigt damit, dass sein Erfolg seit "It Wasn't Me" alles andere als vorbei ist. Wie er jetzt unter anderem gegenüber Page Six und 7 News verrät, mischt die Platte verschiedene Genres und setzt dennoch klar auf seinen typischen Reggae-Vibe. Zudem wagt sich der "Boombastic"-Interpret auf eine ganz neue Bühne: Im Musical "The Last Ship" von Sting steht Shaggy als Fährmann auf der Theaterbühne und performt mit seinem berühmten Freund sogar im US-TV, etwa in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Rund um die Veröffentlichung des Albums, die für den 15. Mai angesetzt ist, tourt der Musiker derzeit durch diverse TV-Formate – unter anderem gemeinsam mit Robin Thicke (49), mit dem er den Song "Looking Lovely" vorstellt.

Gegenüber Page Six beschreibt Shaggy "Lottery" als ein Werk voller Abwechslung: "Du kannst dazu tanzen, du kannst dazu weinen, du kannst dich dazu fertig machen." Er betont, dass er musikalisch keine Lust auf Schablonen habe und spricht selbstbewusst von sich als "König der Hybride". Seine neuen Tracks sollen Reggae, Pop und weitere Einflüsse verbinden und trotzdem klar nach Shaggy klingen. Im Gespräch mit 7 News verrät der fünffache Vater außerdem einige große Namen, die auf dem Album mit dabei sind: Auf der Feature-Liste stehen unter anderem Robin Thicke, Jeremiah, Anthony Hamilton, Akon und Aidonia. Mit Robin trat Shaggy bereits in der Show "Live with Kelly and Mark" auf, um "Looking Lovely" zu performen. Außerdem besuchten die beiden die Talkshow "Sherri" und plauderten dort über ihre Zusammenarbeit und ihre schnell gewachsene Freundschaft, wie das Magazin Hello! berichtet.

Mit seinem Charterfolg "It Wasn't Me" landete Shaggy im Jahr 2000 einen weltweiten Hit, der noch heute auf keiner Party fehlen darf. Der Song, der mittlerweile über 26 Jahre zurückliegt, wird allerdings häufig missverstanden, wie der Reggae-Künstler in der Vergangenheit klarstellte. Über seine Freundschaft zu Sting, mit dem er bereits 2018 das gemeinsame Album "44/876" veröffentlichte, schwärmt Shaggy immer wieder: "Er ist der Bruder, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn brauche", sagte er zuletzt gegenüber Page Six. Sting habe mehr Glauben an ihn als er manchmal selbst und genieße es, ihn in ungewohnte Situationen zu bringen.

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Getty Images Rapper Shaggy

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Getty Images Robin Thicke bei einem Event in NYC im Mai 2019

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Getty Images Sänger Shaggy

Freut ihr euch auf Shaggys Comeback-Album "Lottery"? Total – das klingt nach einer großartigen Playlist! Eher nicht – ich war nie ein großer Fan von Shaggy. Ergebnis anzeigen