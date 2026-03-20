"Let's Dance"-Fans setzen große Hoffnungen auf Anna-Carina

Anna-Carina Woitschack (33) steht in der dritten Show von Let's Dance vor einer emotionalen Performance. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) wird die Schlagersängerin einen Contemporary zur Ballade "Shallow" von Lady Gaga (39) und Bradley Cooper (51) tanzen. Bereits vor der Ausstrahlung der Show sorgt die Ankündigung der Performance in den sozialen Medien für große Begeisterung unter den Zuschauern. "Anna-Carina und Evgeny... Contemporary zu 'Shallow'... da habe ich beim Lesen schon Gänsehaut", schreibt ein Fan auf Instagram. Die emotionale Songauswahl lässt die Fans auf einen besonders berührenden Auftritt hoffen.

Die Erwartungen an die 33-Jährige und ihren Tanzpartner sind enorm hoch. Ein weiterer Nutzer kommentiert: "Wow, das wird wieder eine tolle Sendung. Freue mich sehr auf den Tanz von Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov zu 'Shallow'. Das wird bestimmt sehr emotional." Auch was die Punktevergabe der Jury angeht, rechnen die Zuschauer mit Höchstleistungen. "Na, dann sage ich schon mal Betty und Anna mindestens 27 Punkte beide", spekuliert ein Fan bereits im Vorfeld. Ein anderer User schwärmt: "Ich freue mich schon riesig auf den Tanz von Anna und Evgeny. Der Tanz wird bestimmt mega-schön werden, Gänsehaut pur."

Neben Anna-Carina und Evgeny werden in der dritten Show auch die anderen Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen. Joel Mattli tanzt eine Samba, während Nadja Benaissa (43) einen Quickstep zu "Fire Under My Feet" von Leona Lewis (40) präsentiert. Simon Gosejohann (50) und Esther Schweins (55) wagen sich an eine Salsa, Ross Antony (51) und Bianca Heinicke (33) zeigen einen Langsamen Walzer. Jan Kittmann und Gustav Schäfer (37) schwingen ihre Hüften bei einem Cha-Cha-Cha, Willi Banner performt einen Charleston und Milano will beim Tango sein Sexappeal unter Beweis stellen. Neben Anna-Carina verspricht auch Betty Taube mit ihrem Contemporary Emotionen pur. "Let's Dance" läuft immer freitags um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+.

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RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance" 2026

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