Liam Paynes Name wurde auf den Mond geschossen

Als liebevolle Geste für den im Oktober 2024 verstorbenen Sänger Liam Payne (†31) haben seine Fans seinen Namen buchstäblich in die Sterne geschickt. Auf einer SD-Karte, die an Bord der Artemis-II-Mission ins Weltall startete, ist Liams Name verewigt – zusammen mit 1,5 Millionen weiteren Namen. Die SD-Karte befand sich in einem Kuscheltier des Maskottchens der Mission, Rise. Initiiert wurde die herzliche Aktion von einem Fan namens Annie, der damit an einen Sänger erinnern wollte, der zeitlebens eine Leidenschaft für den Weltraum und Science-Fiction hegte, wie The Sun berichtet.

Auf der Plattform X zeigten sich viele Fans bewegt von der Geste. "Liam Paynes Name ist zum Mond geflogen – dank eines hingebungsvollen Fans", schrieb ein Nutzer. "Es fühlt sich so passend an, weil er immer unser Licht war. Von der Bühne zu den Sternen – er wird für uns niemals aufhören zu leuchten. Du bist auf einer neuen Reise. Wir werden dich immer vermissen." Ein weiterer Fan ergänzte: "Es ist eine Ehre, das für Liam zu tun. Bis ins Unendliche und darüber hinaus."

Liams Verbindung zur Raumfahrt zeigte sich schon zu seiner aktiven Zeit als Musiker. Im Jahr 2015 arbeitete er mit seiner Band One Direction und der NASA zusammen, um das Musikvideo zu "Drag Me Down" im Johnson Space Center in Houston, Texas zu drehen. Damals schwärmte er laut The Sun von dem Erlebnis und erinnerte sich: "Die Anzüge, die wir in dem Video tragen, waren tatsächlich schon auf dem Mond. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas je erleben würde." Liam berichtete außerdem, er habe sich vor den Dreharbeiten intensiv mit NASA-Dokumentationen vorbereitet und dem Team dort vor Ort Fragen gestellt.

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Imago Liam Payne, Sänger

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Getty Images Liam Payne, Sänger

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Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction