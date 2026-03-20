Piers Morgan verlässt Talkshow nach Angriff auf Ehefrau

Piers Morgan (60) hat bei seiner eigenen Talkshow "Uncensored" für einen Eklat gesorgt, als er das Studio verließ, nachdem der umstrittene Influencer HSTikkyTokky seine Ehefrau Celia Walden (50) in die Diskussion einbezogen hatte. Der Moderator, der für seine kontroverse Art bekannt ist, führte mit dem Social-Media-Star, der mit bürgerlichem Namen Harrison heißt, ein hitziges Videogespräch über dessen Auftritt in der Netflix-Dokumentation "Inside The Manosphere" von Louis Theroux. Nachdem der 23-jährige Influencer ein älteres Bikini-Foto von Piers' Frau auf den Bildschirm holte und mit anzüglichen Bemerkungen stichelte, brach der Journalist die Sendung ab. "Ich mache das nicht, Leute, es ist sinnlos", sagte Piers, während Harrison hörbar lachte und zwei Handys in den Händen hielt.

Der Streit hatte sich zunehmend zugespitzt, nachdem Harrison den Moderator gefragt hatte, warum dieser "ein Problem" mit ihm habe. Piers hatte daraufhin kein Blatt vor den Mund genommen und den Influencer scharf attackiert: "Ich habe mir die Dokumentation angesehen, und ich denke, du bist ein verdammter Idiot. Ich denke, du bist ein sexistischer, frauenfeindlicher, homophober Trottel, der von Netflix, von Louis Theroux, weltweit bloßgestellt wurde für das, was du bist. Du bist ein kleiner Schwachkopf." Als Harrison daraufhin weitere Beleidigungen aussprach und schließlich das Foto von Celia zeigte, auf dem sie in einem Bikini neben einem Schild mit der Aufschrift "Pool Boy" zu sehen war, forderte Piers, die Verbindung sofort zu beenden. Der Ton wurde abgeschaltet und der Influencer vom Bildschirm genommen.

Nach der gescheiterten Sendung feierte sich Harrison in den sozialen Medien als Sieger und teilte Clips des Moments, in dem Piers die Show verließ. "Piers Morgan von seiner eigenen Show geworfen. Genau wie er täglich von seiner Frau betrogen wird. Dummer alter Mann", schrieb er auf X. In einem Video, das hunderttausendfach angesehen wurde, bezeichnete er den Moderator als "einen der rückgratlosesten Männer", die er je getroffen habe, und behauptete, Piers sage nur, was die "woken Linken" hinter ihm hören wollten. Piers' Ehefrau Celia, die selbst als Journalistin arbeitet und mit dem Moderator eine gemeinsame Tochter namens Elsie hat, äußerte sich bisher nicht öffentlich zu den Angriffen.

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Getty Images Piers Morgan, TV-Bekanntheit

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Getty Images Celia Walden und Piers Morgan, Februar 2011

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Getty Images Piers Morgan, britischer Moderator