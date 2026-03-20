Prinzessin Diana hatte geheimen Zufluchtsort in Österreich

Prinzessin Diana (†36) fand in den 1990er-Jahren einen ganz besonderen Rückzugsort für sich und ihre Söhne Prinz William (43) und Prinz Harry (41) – fernab von Kameras und royalem Trubel. Im Hotel Arlberg in Lech am Arlberg in den österreichischen Alpen konnte die verstorbene Prinzessin mit ihren Kindern das erleben, was in London unmöglich war: ein Stück Normalität. Hotelbesitzer Hannes Schneider erinnert sich jetzt im Gespräch mit People an die royalen Aufenthalte und schwärmt von Diana als Mutter. "Sie war eine unglaublich fürsorgliche Mutter. Ihre Jungs waren das Zentrum ihres Universums", erzählt er. In den verschneiten Bergen konnten William und Harry wie ganz normale Kinder spielen, über Schneehügel springen und herumtoben, ohne dass Paparazzi sie dabei verfolgten.

Die unbeschwerten Tage in Lech prägten besonders Harry nachhaltig. In seiner Autobiografie "Reserve" schreibt der Herzog von Sussex, dass er die Zeit in den Alpen so sehr liebte, dass er dort sogar als Skilehrer oder Kellner arbeiten wollte. Doch König Charles III. (77) soll diesen Plan seines Sohnes schnell gestoppt haben. Hannes Schneider erinnert sich auch an die unterschiedlichen Charaktere der Brüder. "Harry war der Wilde", erzählt der Hotelbesitzer. Der jüngere Prinz habe sogar einen Salto gewagt und sei lachend im Pulverschnee gelandet. William hingegen zeigte sich bereits als Kind pflichtbewusst und besonnen. Als Diana ihn einmal spontan zum Shoppen überreden wollte, erinnerte er sie: "Mama, du weißt, ich darf das Hotel nicht ohne meinen Polizeibeamten verlassen." Das Hotelteam tat alles, um Dianas Privatsphäre zu schützen – sogar mit einem Ablenkungsmanöver, bei dem zwei Frauen mit der ikonischen Diana-Frisur die Paparazzi in die Irre führten.

Diana wählte Lech bewusst als Alternative zu Klöstern, wo König Charles III. gern Urlaub machte. Der Ort bot familiäre Herzlichkeit und absolute Diskretion. Als Dianas Vater 1992 starb, vertraute sie Hannes Schneider so sehr, dass William und Harry während ihrer Rückreise nach England im Hotel bleiben durften. Bis heute zeigt sich, wie wichtig Diana ihren Söhnen war. Erst vor wenigen Tagen teilte William am Muttertag ein bisher unveröffentlichtes Foto aus dem Jahr 1984, das ihn als Zweijährigen mit seiner Mutter in einer Blumenwiese auf dem Anwesen Highgrove zeigt. Dazu schrieb er: "Ich erinnere mich heute und jeden Tag an meine Mutter." Lech gilt bis heute als royaler Geheimtipp – auch andere Königshäuser wie das niederländische schätzen den Ort seit Jahrzehnten. "Jeder war stolz, sie hier zu sehen", sagt Schneider, "aber keiner hat sie gestört."

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Getty Images Diana, Princess of Wales, trifft zum Costume Institute Ball im Metropolitan Museum of Art in New York ein

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Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William 1995 in London

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REX FEATURES LTD. / ActionPress Prinz Charles und Prinzessin Diana mit Prinz William (links) und Prinz Harry (rechts), 1987