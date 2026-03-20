ProSieben löscht "Jerks" mit Christian Ulmen aus Mediathek

Nachdem Collien Fernandes (44) gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) Anzeige erstattet haben soll, zieht der Sender ProSieben nun weitreichende Konsequenzen. "Aufgrund der aktuellen Situation hat Joyn am Donnerstag die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnete Serie 'Jerks', in der Collien Fernandes und Christian Ulmen ein geschiedenes Ehepaar spielen, offline genommen", bestätigte Sprecher Christoph Körfer gegenüber Bild. Die Entscheidung folgte unmittelbar, nachdem Collien ihrem Ex-Mann im Magazin Der Spiegel schwere Vorwürfe gemacht hatte. Christians aktuelles Anwaltsteam erklärte zu dem Bericht laut Presseportal: "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig. Wir sind daher auch beauftragt, gegen den SPIEGEL rechtliche Schritte einzuleiten. Es handelt sich zum einen in großen Teilen um eine unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum anderen werden unwahre Tatsachen aufgrund einer einseitigen Schilderung verbreitet." Die Staatsanwaltschaft auf Mallorca hat bereits Vorermittlungen aufgenommen, wie Bild auf Anfrage bestätigt bekam. Für Christian gilt die Unschuldsvermutung.

Bei den Senderverantwortlichen in Unterföhring bei München soll es nach Informationen der Zeitung hitzige Diskussionen darüber gegeben haben, wie mit der von Christian produzierten Serie umzugehen ist. Dabei sollen auch die vielen sexualisierten Inhalte der Show eine Rolle gespielt haben. "Jerks" galt fünf Staffeln lang als eine der provokantesten deutschen Comedyserien, in der Christian und Fahri Yardım überzeichnete Versionen ihrer selbst spielten und sich durch moralisch fragwürdige und bewusst grenzüberschreitende Situationen manövrierten. Der 50-Jährige war dabei nicht nur als Schauspieler tätig, sondern stand auch als Regisseur hinter der Kamera. Nach Colliens Angaben im Spiegel sollen über Jahre hinweg Fake-Profile in ihrem Namen erstellt worden sein, und es soll zu Sex-Chats sowie Telefonsex gekommen sein. Im Netz sollen zudem Nacktbilder und Videos von Frauen kursieren, die ihr täuschend ähnlich sehen – teilweise KI-generiert.

Privat waren Christian und Collien 2011 den Bund der Ehe eingegangen – beide haben eine gemeinsame Tochter. Auch abseits der Serie "Jerks" traten die Moderatorin und der Schauspieler immer wieder gemeinsam auf, zuletzt in Werbespots für Shop Apotheke. Nach den öffentlich gewordenen Vorwürfen zog auch die Versandapotheke Konsequenzen: "Aus gegebenem Anlass werden wir die Werbung mit den betroffenen Personen vorerst aussetzen", teilte das Unternehmen auf Anfrage von RTL.de mit. Christian ist einem breiten Publikum nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Comedian und Moderator vertraut, Collien ist als Moderatorin und Schauspielerin im TV präsent. Beide hielten ihr Privatleben in der Vergangenheit meist zurück, zeigten sich für berufliche Projekte aber regelmäßig gemeinsam vor der Kamera.

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Fahri Yardim und Christian Ulmen beim Launch-Event von Joyn, Juni 2019

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Getty Images Christian Ulmen im August 2016

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