Seltener Einblick: Günther Jauch ist von Tochter entsetzt

Günther Jauch (69) hat bei Wer wird Millionär? für einen seltenen Moment gesorgt und Einblicke in sein Privatleben gegeben. Der Moderator, der seine vier Kinder sonst strikt aus der Öffentlichkeit hält, plauderte bei einem Gespräch mit einem Kandidaten über die musikalischen Vorlieben seiner Tochter – und zeigte sich dabei regelrecht schockiert. Anlass für die Offenbarung war ein Kandidat, der sich bei der 8.000-Euro-Frage zu einem Song der britischen Sängerin Raye unsicher war und seine Unwissenheit damit entschuldigte, dass seine Kinder seinen Musikalgorithmus "kaputtgemacht" hätten. Günther konnte da offenbar gut mitfühlen und verriet, dass er ein ähnliches Problem habe.

Der 69-Jährige erklärte, dass er sich einen Streaming-Account mit seinem Nachwuchs teilt. Was ihm dort in der gemeinsamen Playlist begegnet, scheint ihn allerdings ziemlich zu verstören. "So Horrorsachen!", entrüstete sich Günther sichtlich irritiert über die düsteren Inhalte, die dort auftauchen. Mit einem Hauch von gespielter Verzweiflung fügte er hinzu: "Das war früher so ein nettes Mädchen." Der Kandidat erklärte, dass True-Crime-Formate aktuell einen großen Hype erfahren, worauf Günther antwortete: "Das sind so Abgründe."

Privates bleibt bei Günther normalerweise tabu. Der TV-Star hält seine Familie seit Jahren weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Umso bemerkenswerter wirkte der kurze Alltagsmoment aus dem Studio, der zeigte, dass auch bei ihm das Elternsein mit ganz normalen Generationsunterschieden einhergeht. Kürzlich teilte Günther jedoch eine weitere Anekdote aus seinem Privatleben – diesmal aus seiner eigenen Kindheit. Bei einer Frage im Studio erinnerte sich der Moderator an ein häufiges Streitthema mit seiner Schwester.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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Getty Images Günther Jauch, Februar 2025