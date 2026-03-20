Show drei: Für diesen "Let's Dance"-Star endet das Abenteuer

Bei Let's Dance mussten sich zwölf Tanzpaare bereits zum dritten Mal vor Jury und Publikum beweisen. Der Abend bot eine Mischung aus emotionalen Momenten und mitreißenden Performances. Doch wie immer konnte nicht jeder bleiben: Am Ende der Show verkündeten Daniel Hartwich (47) und Victoria Swarovski (32) die Entscheidung. Für Simon Gosejohann (50) und Ekaterina Leonova (38) war Schluss – sie erhielten mit neun Punkten die niedrigste Gesamtwertung von Jorge González (58), Motsi Mabuse (44) und Joachim Llambi (61) sowie die wenigsten Zuschaueranrufe. Damit ist der Weg bei "Let's Dance" für den Comedian und seine Tanzpartnerin beendet.

Die beste Performance des Abends lieferten Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35). Mit ihrer Samba überzeugten sie die Jury und erhielten insgesamt 28 Punkte – darunter die ersten zehn der Staffel von Llambi. Auch im Netz wurde der Auftritt gefeiert: Auf Instagram schrieben Fans: "Das hat so viel Spaß gemacht zuzusehen. Hat mir extrem gut gefallen!" und "Wow, Wahnsinn! Das war so Bombe!" Doch auch Anna-Carina Woitschack (33) konnte punkten: Für ihren Contemporary mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov (35) bekam die Sängerin insgesamt 25 Punkte. "Das war traumhaft schön", schwärmte ein User.

Dass die "Let's Dance"-Reise für Simon heute enden könnte, deutete sich bereits im Vorfeld an. Eine Umfrage von Promiflash zeigte, dass der Entertainer von vielen Fans als Wackelkandidat gesehen wurde. Mit 244 von 695 Stimmen lag der Comedian an der Spitze der Exit-Wunschliste. Willi Banner (31) folgte mit deutlichem Abstand und 122 Stimmen. Für Bianca Heinicke (33) hingegen wünschten sich nur 70 Leser das Aus. Ross Antony (51) war mit nur sieben Stimmen der Liebling unter den Zuschauern.

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RTL / Willi Weber Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Willi Weber Simon Gosejohann und Ekaterina Leonova bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Willi Weber Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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