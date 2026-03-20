Singen Harry Styles und Ryan Gosling etwa bald im Duett?

Ryan Gosling (45) bringt die Fans mit einer neuen Idee zum Träumen: Der Schauspieler sprach jetzt im Gespräch mit Entertainment Tonight über seine Musikpläne nach seinem gefeierten Auftritt bei Saturday Night Live – und dabei fiel ihm sofort Harry Styles (32) ein. Die beiden standen bereits bei SNL gemeinsam auf der Bühne, nun kann sich Ryan offenbar ein offizielles musikalisches Projekt mit dem früheren One-Direction-Star vorstellen. Konkrete Termine oder ein festes Konzept für ein Duett gibt es zwar noch nicht, doch allein die Aussicht auf eine mögliche Zusammenarbeit lässt die Anhänger der beiden Stars momentan ganz genau hinhören.

Im Interview erinnert sich Ryan an den gemeinsamen Auftritt mit Harry in der Show und schwärmt von der Energie, die der Sänger auf die Bühne bringt. Auf die Frage, ob er sich einen gemeinsamen Song mit Harry vorstellen könne, reagiert der Hollywoodstar offen und betont, dass er neuen musikalischen Ideen nicht abgeneigt sei. Gleichzeitig stellt er klar, dass bislang nichts Konkretes geplant sei und es bisher nur um die Vorstellung eines solchen Projekts gehe. Trotzdem reicht diese kleine Andeutung, damit in den sozialen Netzwerken bereits fleißig über mögliche Duett-Ideen diskutiert wird – von einem romantischen Poptrack bis hin zu einem witzigen Musical-Song ist in den Fanfantasien alles dabei.

Für Ryan wäre ein musikalisches Projekt mit Harry ein weiteres Kapitel in seiner besonderen Verbindung zur Musik. Der Schauspieler stand selbst schon öfter mit Songs im Mittelpunkt, etwa mit dem Barbie-Hit "I'm Just Ken", der seinen Gesang weltweit in den Fokus rückte. Harry wiederum hat sich längst vom Boygroup-Mitglied zum erfolgreichen Solokünstler entwickelt und füllt mit seinen Alben ganze Stadien. Persönliche Einblicke in ein mögliches Arbeitsverhältnis der beiden gibt es noch nicht, doch sowohl Ryan als auch Harry haben in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihnen kreative Freiheit und Spaß an gemeinsamen Projekten sind. Genau diese Mischung lässt viele Fans hoffen, die beiden vielleicht doch noch irgendwann im Duett zu erleben.

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Collage: IMAGO / MediaPunch, Getty Images Collage: Harry Styles und Ryan Gosling

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Getty Images Harry Styles, Februar 2023

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Getty Images Ryan Gosling bei den Oscars 2024