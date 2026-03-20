Ständige Kritik über ihren Körper: Emma Fernlund reicht es

Realitystar Emma Fernlund (25) hat aktuell keine Lust mehr, Inhalte auf Instagram zu teilen. Der Grund dafür sind die zahlreichen negativen Kommentare über ihren Körper, die sie täglich erreichen. In ihrer Story machte die Influencerin jetzt ihrem Ärger Luft und teilte eine fiese Nachricht einer Userin, die sich abfällig über ihren Körper äußerte. Dazu schrieb Emma sichtlich verletzt: "Und das Traurige: Ich lese so was und noch viel schlimmere Sachen jeden Tag von Frauen." Die Influencerin erklärte, dass Social Media ihr aktuell keinen Spaß mehr mache und sie keine Lust mehr habe zu posten oder zu filmen, da sie jedes Mal mit negativen Äußerungen über ihre Person und ihren Körper konfrontiert werde.

Besonders schmerzhaft sei für Emma, dass die Kommentare häufig von Frauen kämen. Sie sieht darin ein Zeichen dafür, wie sehr alle Frauen unter dem gesellschaftlichen Druck leiden, einem bestimmten Bild zu entsprechen. "Was bildet sich eine deutlich ältere Frau / Mann überhaupt ein, meinen Körper zu kommentieren?", fragte sie in ihrer Story. Die ständigen negativen Nachrichten gingen mittlerweile an ihre Substanz. Emma betonte, dass sie nicht wolle, dass sich ihre Selbstwahrnehmung so verändere, dass sie bald nicht mehr wisse, was real und was Einbildung sei. "Ich bin gut und schön so, wie ich bin und vor allem gesund", stellte sie klar und forderte ihre Follower auf, ihr keine ungefragten Meinungen oder Fragen zu ihrem Aussehen mehr zu schicken.

Schon vor wenigen Wochen hatte Emma deutlich gemacht, dass sie mit abwertenden Kommentaren über ihr Äußeres nicht zum ersten Mal konfrontiert wird. Damals zeigte sich die Reality-Bekanntheit im Bademantel, ungeschminkt, mit ihrem Hund in der Sonne – und blendete dabei einige besonders gemeine Nachrichten ein. Sätze wie "Hast du zugenommen?" oder "Du warst mal so hübsch" präsentierte sie ganz offen. Doch statt zu resignieren, schickte die Influencerin eine klare Botschaft an ihre Follower: "Trotzdem versuche ich, mich zu lieben und zu akzeptieren, so wie ich gerade bin. Mein Wert ist keine Abstimmung. Und falls es dir heute keiner gesagt hat, du verdienst Liebe, auch von dir selbst." Mit diesen Worten setzte sie ein starkes Zeichen gegen den Schönheitsdruck im Netz.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Dezember 2025

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-Sternchen

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, März 2026