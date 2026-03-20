Warum Sofia Coppola Britney Spears als Punk-Ikone feiert

Sofia Coppola (54) kommt ins Schwärmen, wenn sie auf Britney Spears (44) zu sprechen kommt. In einem neuen Interview mit dem Magazin Elle blickt die Regisseurin auf den legendären Regenschirm-Ausbruch der Sängerin im Jahr 2007 zurück – und verpasst dem Moment kurzerhand ein Punk-Siegel. Damals hatte Britney sich kahlgeschoren und mit einem grünen Schirm auf das Auto eines Paparazzos eingeschlagen. Für Sofia ist genau diese Szene heute ein starkes Bild für weibliche Wut und Selbstbehauptung. "Ich fand, das war so ein punkiger Moment... Sie ist zu einem Symbol für Frauenrechte geworden. Einem Mann würde das niemals passieren", erklärt die Filmemacherin im Gespräch.

Sofia spricht über die Hetzjagd der Medien auf Britney und die gnadenlose Öffentlichkeit, in der ihr Zusammenbruch stattfand. Die Popsängerin war 2007 mit einer Reihe von öffentlichen Ausrastern in den Schlagzeilen, verlor schließlich das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Söhne an ihren Ex Kevin Federline (47) und wurde Anfang 2008 unter eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt, die 13 Jahre andauerte. Inzwischen ist Britney wieder auf sich gestellt – zuletzt geriet sie aber erneut in die News: Anfang des Monats wurde sie wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen, ihr Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt. Laut dem US-Portal TMZ sollen Personen aus ihrem Umfeld sich zu diesem Zeitpunkt vor allem eine mentale Stabilisierung und einen Entgiftungsplan für sie wünschen.

Sofia verfolgt Britneys Lebensweg schon länger – und kann sich gut vorstellen, das bewegte Leben der Musikerin filmisch zu erzählen. Im Elle-Interview verrät die Oscar-Preisträgerin, dass sie großes Interesse an einem eigenen Projekt über die Popikone hätte. Denn sie sagt selbst, sie sei "irgendwie besessen" von Britney-Dokumentationen und liest ihre Memoiren "The Woman in Me". Parallel dazu ist bereits ein weiteres Filmvorhaben in Arbeit: Regisseur Jon M. Chu (46), bekannt unter anderem für das Musical "In The Heights", soll an einer Produktion über Britney arbeiten. Wie weit dieses Projekt wirklich ist, ist aktuell unklar – für Sofia steht aber fest, dass Britneys Geschichte, von den frühen Teenie-Tagen über den öffentlichen Absturz bis zur Freiheitsbewegung der "Free Britney"-Anhänger, genug Stoff für ein intensives Charakterporträt bietet. Die Sängerin selbst teilt private Einblicke inzwischen vor allem über soziale Medien und hat in ihrer Autobiografie bereits viele persönliche Details ihrer Familie und ihrer früheren Beziehungen offengelegt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Depositphotos Collage: Sofia Coppola, Regisseurin und Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sofia Coppola, Drehbuchautorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears, MTV Video Music Awards im Jahr 2001