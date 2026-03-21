Rapper Bushido verhindert Autobahn-Unfall in letzter Sekunde

Rapper Bushido (47) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) sind nur knapp einem schweren Autounfall auf der Autobahn entgangen. Das Ehepaar war stundenlang unterwegs gewesen, um ein neues Springpony zu holen, als es plötzlich zu einem Schockmoment kam. Direkt vor ihnen drehte sich ein Auto auf der Mittelspur, überall lagen Trümmer auf der Fahrbahn. Bushido reagierte geistesgegenwärtig und trat voll auf die Bremse – nur so konnte er einen schweren Crash in letzter Sekunde verhindern. Wie knapp die Situation wirklich war, machte das Paar nun im Gespräch deutlich.

In der neuesten Folge ihres Podcasts "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" schilderten die beiden die dramatischen Momente auf der Autobahn. Anna-Maria gestand dabei, dass ihre ohnehin schon vorhandene Angst vor langen Autofahrten durch dieses Erlebnis noch größer geworden sei. Die Vollbremsung und die Trümmer auf der Fahrbahn hätten das Paar tief erschüttert, berichteten sie ihren Zuhörern. Nur durch Anis' schnelle Reaktion sei Schlimmeres verhindert worden.

Neben dem Beinahe-Unfall sprachen Bushido und Anna-Maria in ihrem Podcast auch über ihre Pferde. Das Paar erzählte, weshalb die Tiere in Dubai bleiben mussten und warum nur Stute Aurora rechtzeitig nach Deutschland kommen konnte. Die Ferchichis sind seit 2012 verheiratet und haben gemeinsam acht Kinder. Anis, der unter seinem Künstlernamen Bushido als Rapper bekannt wurde, und seine Frau teilen regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben – sowohl in den sozialen Medien als auch in ihrem gemeinsamen Podcast.

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Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Anis Ferchichi aka Bushido auf der Bertelsmann-Sommerparty in Berlin, 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido im September 2024