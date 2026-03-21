Traum wird wahr: Zendaya dreht mit Idol Christopher Nolan

Zendaya Coleman (29) hat derzeit allen Grund zur Freude: Gleich drei Filme mit der zweifachen Emmy-Gewinnerin sind 2026 in den Kinos zu sehen. Neben "Das Drama – Noch mal auf Anfang" und "Dune: Part Three" steht die Schauspielerin für "Die Odyssee" erstmals vor der Kamera von Christopher Nolan (55) – ein ganz besonderer Moment für sie. Denn wie Zendaya laut Moviepilot in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live" erzählte, ist Nolans Science-Fiction-Film "Interstellar" aus dem Jahr 2014 ihr Lieblingsfilm. Ihre Begeisterung für das Werk ging damals sogar so weit, dass sie während ihrer Highschool-Zeit ein Referat über den Film hielt. Dass sie nun Jahre später höchstpersönlich mit dem Regisseur arbeiten durfte, sei für sie "immer noch überwältigend", verriet die Schauspielerin in der Show.

Ihre Liebe zu "Interstellar" ist dabei keineswegs abgeklungen. Im Gegenteil: Zendaya erzählte im Interview, dass sie allen Gästen, die sie zu Hause besuchen, den Film vorführt – ganz egal, ob diese ihn bereits kennen oder nicht. Zudem behauptete sie, zu den wenigen Menschen zu gehören, die das komplexe Science-Fiction-Epos vollständig verstehen würden. Die Entwicklung von der Schülerin, die einst einen Vortrag über Nolans Werk hielt, zur Kollegin des gefeierten Regisseurs bezeichnete Zendaya als besondere Erfahrung.

In "Die Odyssee" wird Zendaya die Rolle der Athena übernehmen, der Göttin der Weisheit aus der griechischen Mythologie. Der Film basiert auf dem antiken Epos von Homer und verspricht, ein weiteres monumentales Werk des Regisseurs zu werden. Ob das Action-Abenteuer mit der Qualität von "Interstellar" mithalten kann, werden die Zuschauer ab dem 16. Juli 2026 im Kino selbst beurteilen können. Für Zendaya dürfte der Kinostart in jedem Fall ein emotionaler Moment werden – schließlich erfüllt sich damit ein Traum aus ihrer Schulzeit.

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Getty Images Zendaya Coleman im Dezember 2024

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Getty Images Christopher Nolan, Regisseur

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Getty Images Zendaya und Robert Pattinson backstage bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood