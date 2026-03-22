"Alles gerade zu viel": Kim Virginia Grey erklärt Netz-Pause

Kim Virginia Grey (30) hat sich nach mehreren Tagen Funkstille bei ihren Fans zurückgemeldet. Die Influencerin, die eigentlich eine entspannte Zeit auf Bali mit ihrem Ehemann Nikola Grey (30) verbringen sollte, hatte ihr Social Media kurzfristig komplett deaktiviert und sich eine Auszeit vom Netz gegönnt. "Ich melde mich nach vier oder fünf Tagen, in denen ich mal ein bisschen untergetaucht bin. Ich habe auch tatsächlich mein Social Media kurzzeitig deaktiviert und bin einfach komplett mal vom Handy weg, weil momentan ist mir das alles ehrlich gesagt ein bisschen zu viel – also alles komplett", erklärte die TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Was genau hinter der plötzlichen Netz-Pause steckt, deutete Kim nur vorsichtig an. Die Influencerin machte klar, dass sie Probleme mit Nikola am liebsten aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. "Also, was mit Nikola ist, wisst ihr, möchte ich aus der Öffentlichkeit am liebsten raushalten, und ich denke, das ist das Beste. [...] Wenn man das in die Öffentlichkeit bringt, wird ein riesiges Problem zu einem XXXXL-Problem", warnte sie ihre Follower. Jeder würde dann seine Meinung dazu abgeben, was die Situation nur noch komplizierter mache. "Gerade bin ich gut bedient mit den ganzen Herausforderungen, die mir das Leben bringen", erklärte Kim weiter. Aktuell befinde sie sich alleine im Dschungel auf Bali und fühle sich verloren.

Bereits zwei Tage zuvor hatte Nikola mit einem überraschenden Statement für Aufsehen gesorgt. Der Realitystar filmte sich am Flughafen von Bali und erklärte auf Social Media: "So, ich bin jetzt mit meinen Koffern am Flughafen von Bali. Ich fliege zurück nach Dubai. Ich werde meine Reise in Bali abbrechen. Unseren Honeymoon komplett abbrechen. Also, nicht jede Reise läuft so, wie geplant." Warum die Flitterwochen so abrupt endeten, verriet der Influencer seinen Followern nicht. Das sorgte für zahlreiche Spekulationen und Nachfragen bei den Fans.

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, März 2026

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

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Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Dezember 2025