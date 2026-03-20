Honeymoon: Nikola Grey bricht Bali-Reise mit Kim Virginia ab

Nikola Grey (30) und Kim Virginia Grey (30) scheinen ihre Flitterwochen abrupt beendet zu haben. In seiner Instagram-Story meldete sich der Realitystar vom Flughafen auf Bali und erklärte, dass er die Reise mit seiner Frau abbreche und zurück nach Dubai fliege. "So, ich bin jetzt mit meinen Koffern am Flughafen von Bali. Ich fliege zurück nach Dubai. Ich werde meine Reise in Bali abbrechen. Unseren Honeymoon komplett abbrechen. Also, nicht jede Reise läuft so, wie geplant", berichtete der Influencer seinen Followern. Was genau zu dieser Entscheidung geführt hat, ließ Nikola jedoch offen und sorgte damit für reichlich Spekulationen unter den Fans des Paares.

Auffällig ist zudem, dass Kim Virginias Instagram-Account derzeit nicht erreichbar ist. Wer nach ihrem Namen sucht, bekommt die Meldung angezeigt: "Diese Seite ist leider nicht verfügbar. Entweder funktioniert der von dir angeklickte Link nicht oder die Seite wurde entfernt." Ob die Realitybekanntheit ihren Account selbst deaktiviert hat oder ob technische Probleme dahinterstecken, ist unklar. Die Fans des Paares rätseln nun, was erneut zwischen den beiden vorgefallen sein könnte und welches Drama sich diesmal hinter den Kulissen abspielt.

Die Beziehung von Kim Virginia und Nikola war in der Vergangenheit bereits von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt. Das Paar trennte sich zwischenzeitlich, verlor ein gemeinsames Baby und löste sogar eine Verlobung auf, bevor sie schließlich doch heirateten. Erst vor Kurzem machte Kim Virginia deutlich, dass sie derzeit nicht schwanger sei und das Thema Nachwuchs mit Nikola bewusst zu einem späteren Zeitpunkt angehen wolle. Die beiden teilen ihr Leben zwischen Social Media, TV-Projekten und Modeljobs und geben ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihre turbulente Beziehung.

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, September 2025

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

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Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025