Collien Fernandes kämpft mit Instagram um Namensänderung

Collien Fernandes (44) steht nach ihrer Scheidung von Christian Ulmen (50) vor einem unerwarteten Problem: Obwohl sie im echten Leben längst mit ihrem Ex-Mann abgeschlossen hat, lässt sich ihr Instagram-Account nicht umbenennen. Die 44-jährige Moderatorin möchte den Namen "Ulmen" endgültig ablegen, doch die Plattform verweigert bislang die Änderung ihres verifizierten Profils. "Facebook bzw. Meta ließ mich leider den Namen nicht ändern. Ich habe es einige Male versucht", erklärt die Moderatorin auf Anfrage der Bild.

Was genau hinter der Blockade steckt und warum Instagram die Umbenennung nicht zulässt, bleibt bislang unklar. Verifizierte Accounts unterliegen bei der Plattform besonderen Regelungen, eine Änderung muss in diesem Fall erst einmal geprüft werden. Die Dauer ist nach Angaben des Konzerns Meta unterschiedlich. Auf eine Bild-Anfrage, warum es in diesem konkreten Fall so lange dauert, reagierte die Meta-Pressestelle bisher nicht. Für Collien wird die Situation zunehmend frustrierend, da sie im Internet weiterhin mit einem Namen auftritt, den sie eigentlich hinter sich lassen möchte.

Vor wenigen Tagen erhob die 44-Jährige schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann. In einem Bericht des Magazins Der Spiegel sowie auf ihrer Instagram-Seite warf sie dem Schauspieler vor, sie "virtuell vergewaltigt" zu haben. Christian soll über Jahre hinweg in ihrem Namen Online-Profile geführt und teilweise sexuelle Kontakte mit fremden Männern gepflegt haben. Der 50-Jährige schweigt bisher zu den Anschuldigungen, seine Anwälte betonten jedoch in einem Statement gegenüber dem Presseportal: "Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig." Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

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Getty Images Collien Fernandes, 2023

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Imago Collien Fernandes, Moderatorin

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Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Januar 2017