Deepfakes: Übt Chris Töpperwien Kritik an Collien Fernandes?

Chris Töpperwien (52) hat sich nun in die Debatte um Christian Ulmen (50) eingeschaltet und lässt dabei durchblicken, was ihn an der ganzen Angelegenheit stört. In einem Clip auf Instagram äußerte sich der Realitystar zu den Vorwürfen gegen den Schauspieler, der über mehr als zehn Jahre hinweg heimlich Fake-Profile erstellt und sexualisierte Inhalte über seine eigene Partnerin Collien Fernandes (44) verbreitet haben soll. Dabei richtet der Goodbye Deutschland-Auswanderer seine unterschwellige Kritik vor allem an Collien. "Am allerschlimmsten ist es, dass es in der Öffentlichkeit ausgetragen wird", erklärte Chris. Der 52-Jährige bezeichnete die gesamte Thematik als eine "Tragödie der Absurdität".

Trotz seiner Kritik räumte Chris ein, dass ihn die mutmaßlichen Taten von Christian, für den nach wie vor die Unschuldsvermutung gilt, nicht überraschen würden. Die angeblichen Machenschaften des "Jerks"-Stars erinnerten ihn an eine Realityshow namens "Catfish", die er selbst vor einigen Jahren geschaut habe. "Es ist tragisch. Aber leider nichts Neues. Es gibt sogar Sendungen über diese Scheiße. Shame on you, Christian Ulmen", so der Unternehmer in seinem Statement. Tatsächlich werden laut Zahlen des Bundeskriminalamtes nur 2,4 Prozent der digitalen Gewalt an Frauen zur Anzeige gebracht, was die Notwendigkeit öffentlicher Aufklärung über solche Straftaten unterstreicht, berichtet tag24.

Collien hatte sich bereits in einem ersten Interview zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Ex-Partner geäußert. Mit ihrem Gang an die Öffentlichkeit wollte die Moderatorin Stärke beweisen und anderen Betroffenen von digitaler Gewalt im Netz Mut machen. Die Mutter einer Tochter nutzte ihre Plattform, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, das ihr besonders am Herzen liegt. Christians Anwalt teilte über das Presseportal mit: "Aus Anlass der aktuellen Spiegel-Berichterstattung zeigen wir an, dass wir ab sofort und allein die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertreten. Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig."

Anzeige Anzeige

Imago, Imago Collage: Chris Töpperwien und Collien Fernandes

Anzeige Anzeige

Imago Christian Ulmen, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / chris.toepperwien Chris Töpperwien, Februar 2026