"Mensch fehlt": Laura Maria Rypa trauert um geliebte Person

Laura Maria Rypa (30) meldet sich mit traurigen Worten bei ihren Fans. Die Influencerin muss um einen geliebten Menschen trauern und teilte ihre Gefühle in ihrer Instagram-Story mit emotionalen Zeilen. "Heute habe ich wieder gespürt, wie zerbrechlich das Leben ist", schrieb Laura und fügte hinzu: "Wie schnell alles still werden kann. Wie plötzlich ein Mensch fehlt, der eben noch da war." Die 30-Jährige machte damit deutlich, dass sie gerade einen schweren Verlust verkraften muss. In ihrer Story reflektierte sie darüber, wie wenig wir darauf vorbereitet seien, dass ein "später" vielleicht nie kommt, und wir oft leben würden, als hätten wir unendlich Zeit.

In ihren emotionalen Worten an ihre Follower teilte Laura eine Wahrheit, die sie selbst am eigenen Leib erfahren musste: "Es gibt kein Versprechen auf morgen. Jeder Tag, den wir haben, ist ein Geschenk. Jeder Moment eine Chance. Zu lieben. Zu verzeihen. Loszulassen, was uns schwer macht. Und festzuhalten, was uns wirklich gut tut." Die Influencerin forderte ihre Fans auf, nicht auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, sondern zu sagen, was man fühle, und zu zeigen, was einem wichtig sei. "Denn irgendwann wird aus 'ich mache das später' ein 'ich hätte es tun sollen'. Das Leben ist begrenzt. Also lebe – nicht irgendwann, sondern jetzt", schrieb Laura. Um wen genau sie trauern muss, ließ die Ex-Partnerin von Pietro Lombardi (33) offen, doch aus ihren Zeilen geht hervor, dass es sich um einen Menschen handelt, der ihr sehr nahe stand.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Influencerin nach ihrem Urlaub auf Mauritius nachdenkliche Töne angeschlagen. In ihrer Story schrieb Laura: "Die letzten Tage ist so viel in meinem Kopf. Seit Stunden liege ich wach und kann nicht schlafen, weil mir bewusst geworden ist, wie schnell sich alles verändern kann." Auf dem dazu geposteten Foto lag ihr Sohn Leano auf ihrem Bauch. Die Unternehmerin sprach davon, wie wenig Zeit wir eigentlich hätten, und riet ihren Followern: "Passt auf euch und eure Menschen auf." Über den Auslöser für ihre Gedanken hielt sich Laura jedoch bedeckt.

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IMAGO / Gartner Laura Maria Rypa, Influencerin

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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