Nach schlimmem Dating-Fail: Edith Stehfest ist vorsichtiger

Edith Stehfest (30) zeigt sich nach ihrem Liebes-Chaos wieder auf dem roten Teppich – und spricht dabei überraschend offen über ihr Dating-Leben. Bei der Fashionshow von Eric Sindermann (37) in Berlin plaudert die Schauspielerin im Promiflash-Interview über die turbulente Trennung von Damian Beyert, mit dem sie seit Dezember 2025 kurz liiert gewesen war. Nach einem eskalierten Streit mit Polizeieinsatz und schweren Vorwürfen wie Erpressung und einem angeblichen Doppelleben ist Edith inzwischen wieder Single. Doch statt sich komplett von Gefühlen zu verabschieden, macht sie klar, wie sie jetzt zu Liebe und neuen Dates steht.

Im Gespräch erklärt Edith, dass sie die romantische Seite in sich trotz allem nicht verloren hat. "Also, ich glaube, der Liebe eine Chance zu geben. Das ist ein zu kleines Wort, weil ich glaube, dass ich die Liebe immer in mir trage und auch niemals der Liebe irgendwie entsagen könnte", sagt sie gegenüber Promiflash. Gleichzeitig betont die Reality-TV-Bekanntheit, dass die jüngsten Erlebnisse Spuren hinterlassen haben: "Allerdings bin ich nach dieser letzten Erfahrung extrem zurückhaltend, vorsichtig und sehr misstrauisch geworden. Und das ist aber auch okay so." Für die zweifache Mama bedeutet das vor allem, ihr eigenes Tempo zu gehen und Grenzen klarer zu setzen, wenn es um mögliche neue Partner geht.

Ein wichtiger Schritt in dieser neuen Phase: das erste Mal eine eigene Wohnung nur für sich. "Ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben alleine gewohnt, weil ich einfach mit 19 schwanger geworden bin", berichtet sie im Interview. Statt sich direkt wieder in eine Beziehung zu stürzen, konzentriert sich die Schauspielerin nun darauf, sich ein eigenes Zuhause aufzubauen – losgelöst von einem Partner. Sie beschreibt, dass sie diese Zeit nutzt, um ihr Leben stärker um sich selbst und ihre Kinder herum zu organisieren, statt alles an einen anderen Menschen zu knüpfen. Ex-Mann Eric Stehfest (36) hatte sich in der Vergangenheit bereits öffentlich zu ihren kurzen Beziehungen geäußert und dabei vor allem das Wohl der gemeinsamen Kinder in den Vordergrund gestellt.

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Imago Edith Stehfest bei der Eric Sindermann Ikone Fashion Show im Hofbräu Wirtshaus Berlin, 20.03.2026

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IMAGO / STAR-MEDIA Edith Stehfest und Damian Beyert, Februar 2026

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026