Aufruf an Fans: Yeliz Koc will Speeddating ausprobieren

Yeliz Koc (32) hat beschlossen, ihr Liebesleben selbst in die Hand zu nehmen. Die erfahrene Realitydarstellerin startete jetzt einen großen Aufruf in ihrer Instagram-Story und lädt interessierte Männer zu einem Speed-Dating-Event ein. "Ich weiß gar nicht, wo oder wie ich anfangen soll. Ihr wisst ja, mit der Liebe hat es bei mir bisher nicht geklappt und deshalb dachte ich mir, ich nehme das jetzt selbst in die Hand", führte Yeliz aus. "Ich organisiere ein Speed-Dating und jeder Mann, der Lust hat, mich kennenzulernen und mit mir auf ein Date zu gehen, kann sich jetzt bewerben." Über einen Link können sich interessierte Kandidaten für das Event bewerben, das am 13. April in Hannover stattfinden soll.

Dabei betont Yeliz, dass sie keine hohen Anforderungen an die Bewerber stellt. "Es ist egal, ob du Kinder hast. Es ist egal, aus welcher Stadt du kommst", richtete die Unternehmerin ihr Wort direkt an mögliche Interessenten. Allerdings sorgt ein Detail für Spekulationen unter ihren Followern: Das Speed-Dating wird mit Kameras begleitet. Ob es sich dabei um ein neues Reality-TV-Projekt oder lediglich um eine PR-Aktion handelt, ließ die Influencerin, die 2018 durch ihre Teilnahme an der achten Staffel von Der Bachelor und eine Ohrfeige für Daniel Völz (41) schlagartig bekannt wurde, bisher offen. Die Fans rätseln nun, ob sie Yeliz' Liebessuche bald im Fernsehen mitverfolgen können.

Yeliz ist Mutter ihrer Tochter Snow (4), die sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) großzieht. Die beiden Realitystars hatten sich nach nur einem Jahr Beziehung kurz vor der Geburt ihrer Tochter Anfang September 2021 getrennt, bemühen sich nun aber nach einigen Höhen und Tiefen um ein harmonisches Miteinander zum Wohl ihrer Tochter. Yeliz hatte in der Vergangenheit immer wieder mit ihrem Liebesleben Schlagzeilen gemacht und offen über gescheiterte Beziehungen gesprochen. Mit ihrem ungewöhnlichen Speed-Dating-Aufruf wagt sie nun einen neuen Versuch, den richtigen Partner zu finden.

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Imago Yeliz Koc bei der Premiere von Love Island VIP im Cinenova Kino in Köln, 03.09.2025

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"