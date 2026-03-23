Teller zerstört: Edith rastet bei "Promis unter Palmen" aus

Edith Stehfest (30) liefert bei Promis unter Palmen einen heftigen Ausraster ab: In Folge sechs der Realityshow kracht es zwischen der Schauspielerin und Kevin Wolter am Esstisch der Villa. Auslöser ist ein Streit um liegengelassene Lebensmittel und Ordnung im gemeinsamen Wohnbereich, den die Kameras von Sat.1 lückenlos einfangen. Vor den anderen Kandidaten wird die 30-Jährige von Kevin wegen ihrer Unordnung zur Rede gestellt – bis die Situation eskaliert, Edith einen Teller mit bloßen Händen zerschmettert und laut herausschreit, dass es jetzt endgültig genug sei.

Schon der Beginn des Streits hat es in sich. "Es wäre super, wenn du dein Zeug auch wieder wegräumst. Du kannst einfach mitdenken", fordert Kevin Edith in der Sendung auf. Sie verweist jedoch darauf, dass sie sich sehr bemühe und erklärt: "Das ist die Sche*ße von ADHS, ich mache das nicht mit Absicht." Der Bodybuilder lässt das nicht gelten und kontert: "Ich habe auch ADHS und trotzdem kriege ich es gebacken." Als Edith betont, dass es bei jedem anders sei, legt der Fitnessinfluencer nach: "Hab dich einfach unter Kontrolle in deinem Kopf", und ergänzt, sie sei "nichts Besonderes". Schließlich zerbricht die ehemalige Promi Büßen-Kandidatin unter Tränen und Wut einen Teller, schreit "Es reicht, verdammte Sche*ße, hör doch mal auf" und flüchtet danach in die Raucherecke, wo ihr später ihr Noch-Ehemann Eric Stehfest (36) und Dilara Kruse Gesellschaft leisten. Eric versucht zuvor bereits am Tisch zu schlichten und sagt zu Kevin: "Du merkst doch, dass es gerade nicht geht."

Abseits des heftigen Gefühlsausbruchs wird deutlich, wie unterschiedlich die Kandidaten die Situation wahrnehmen. Während Edith Kevins laute Ansprache als persönlichen Angriff empfindet und in der Raucherecke sarkastisch kommentiert: "Das macht einfach richtig Spaß, wenn Männer über zwei Meter ihre Stimme gegen eine Frau erheben, das ist richtig cool und männlich", spricht Dilara von "normaler Kritik". Kevin zieht später im Einzelinterview sein eigenes Fazit und betont, dass er kein Verständnis für den Ausbruch habe: Er verweist darauf, selbst ADHS zu haben, und nennt außerdem Gina-Lisa Lohfink (39) und Eric, die trotz ähnlicher Diagnose ihren Alltag im Haus geregelt bekämen. Für Edith, die in der Vergangenheit in verschiedenen Shows auch über persönliche Kämpfe sprach, ist der Streit nun ein weiterer sehr privater Moment, der bei "Promis unter Palmen" vor laufenden Kameras stattfindet und ihre Mitstreiter als unmittelbare Zeugen eines emotionalen Tiefpunkts zeigt.

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Joyn Edith Stehfest bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Kevin Wolter bei "Promis unter Palmen" 2026

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Joyn Dilara Kruse und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen" 2026

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