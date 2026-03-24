Channing Tatum bereut seine Absage an Guillermo del Toro

Channing Tatum (45) blickt mit Bedauern auf eine Entscheidung zurück, die er vor rund fünfzehn Jahren getroffen hat. Der Schauspieler lehnte damals ein Angebot von Regisseur Guillermo del Toro (61) ab, der ihn für die Hauptrolle in seiner düsteren Neuinterpretation von "Die Schöne und das Biest" haben wollte. Das Besondere an dem geplanten Fantasyfilm: Die Geschichte sollte aus der Perspektive des Biests erzählt werden – eine Rolle, die Guillermo ausgerechnet für Channing vorgesehen hatte, der zu diesem Zeitpunkt vor allem über sein Aussehen vermarktet wurde. "Ich war gerade Vater geworden, arbeitete an einem Film, der mich völlig erschöpfte und das Drehbuch war noch nicht fertig", erklärte der Schauspieler nun gegenüber Vanity Fair. "Ich war mental einfach nicht in der Lage, das damals zu machen."

Stattdessen steckte Channing seine Energie in die Dreharbeiten zu "Jupiter Ascending", dem Science-Fiction-Blockbuster der Matrix-Macherinnen Lana und Lilly Wachowski. Die logistisch anspruchsvolle Produktion zog sich über Monate hin und der Schauspieler machte später nie einen Hehl daraus, dass er bereits während der Dreharbeiten mit einem Flop rechnete – eine Vorahnung, die sich bewahrheiten sollte. Für Channing war der Misserfolg der 175 Millionen Dollar teuren Weltraum-Oper besonders schmerzhaft. "Das ist einer der größten Fehler meiner Karriere", gab er merklich zerknirscht zu. "Ich bin der größte Fan von Guillermo del Toro. Ich glaube, 'Die Schöne und das Biest' wäre der verrückteste Film aller Zeiten geworden."

Guillermos Projekt hatte durchaus bereits konkrete Formen angenommen. Der Regisseur arbeitete gemeinsam mit Autor Andrew Davies an einem Drehbuch und für die weibliche Hauptrolle hatte er Emma Watson (35) im Kopf – die später in der erfolgreichen Disney-Realverfilmung von 2017 tatsächlich die Rolle der Belle spielte. Doch wie so oft in Guillermos Karriere scheiterte seine Vision von "Die Schöne und das Biest" letztlich an der Finanzierung. Der mexikanische Filmemacher ist bekannt für seine visuell opulenten und fantasievollen Werke wie "Pans Labyrinth" oder "Frankenstein", musste aber im Laufe seiner Karriere immer wieder erleben, dass ehrgeizige Projekte aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden konnten.

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Getty Images Channing Tatum beim 69. BFI London Film Festival am 14. Oktober 2025

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Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

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Getty Images Guillermo del Toro, Hollywood-Regisseur