"Eine Menge Sex": Channing Tatum schreibt schlüpfrigen Roman

Channing Tatum (45) arbeitet an seinem ersten Liebesroman – und der wird offenbar nichts für zarte Gemüter. Für das pikante Buchprojekt hat sich der Schauspieler mit der renommierten Autorin Roxane Gay zusammengetan, die unter anderem durch ihr Werk "Bad Feminist" bekannt wurde. In Dua Lipas (30) Podcast "Service95" plauderte Roxane jetzt über die heißen Inhalte des Romans und verriet: "Es ist sehr sexy. Eine Menge, eine Menge Sex." Das Buch soll voraussichtlich im nächsten Jahr erscheinen und verspricht den Lesern damit eindeutig feurige Unterhaltung.

Wie es zu der außergewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen Channing und Roxane kam, erzählte die Autorin ebenfalls im Podcast – und die Geschichte klingt fast wie aus einem Roman. Ein Journalist habe den Magic Mike-Star gefragt, ob er wisse, dass es eine Schriftstellerin gebe, die einen Schwarm für ihn habe und ein Buch namens "Bad Feminist" geschrieben habe. Channing habe daraufhin das Werk gelesen und sich später, als er für ein Buchprojekt angefragt wurde, gewünscht, genau mit Roxane zusammenzuarbeiten. Die Handlung des Romans dreht sich um ein Paar, das einen Pakt schließt und heiratet, bevor es sich dann erst ineinander verliebt – eine freiwillige arrangierte Ehe sozusagen. Besonders viele der zahlreichen Sexszenen spielen dabei in einer Bäckerei.

Das Projekt wurde bereits 2023 offiziell angekündigt, doch die beiden Autoren nehmen sich Zeit, um dem Buch gerecht zu werden. Channing bringt bereits Schreiberfahrung mit, denn er verfasste die Kinderbuchreihe "Sparkella", die von seiner zwölfjährigen Tochter Everly inspiriert wurde. Roxane zeigte sich in einem früheren Interview mit der Vanity Fair beeindruckt von Channings Haltung und lobte, dass er sich dafür eingesetzt habe, dass beide für den Roman gleich bezahlt werden. "Wir sollten keine Medaillen dafür vergeben, dass Menschen das Richtige tun, aber gleichzeitig tun es die meisten Menschen einfach nicht", erklärte sie damals.

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Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

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Getty Images Roxane Gay beim Hollywood Climate Summit 2024 in Beverly Hills

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Getty Images Everly Tatum und Channing Tatum auf dem roten Teppich, September 2025