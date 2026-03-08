Channing Tatums Freundin Inka schwärmt von alten Fotos

Inka Williams (26) kann ihre Begeisterung für ihren Freund Channing Tatum (45) kaum zurückhalten. Die 26-Jährige postete kürzlich auf Instagram nostalgische Aufnahmen aus den Modeltagen des Schauspielers, als er noch in ihrem Alter war. Zu sehen ist Channing unter anderem auf dem Laufsteg in einem fellbesetzten Ledermantel, unter dem er nichts trägt und seinen durchtrainierten Oberkörper präsentiert. "Mein Mann ist wirklich ikonisch. Kann mir bitte jemand helfen?", schrieb Inka über das Bild und fügte sabbernde Emojis und Herzaugen hinzu. Ein zweites Schwarz-Weiß-Foto zeigt den 45-Jährigen in jüngeren Jahren, lässig in einem weiten Langarmshirt und mit Kopfhörern um den Hals.

Die Australierin geriet bei dem Anblick ihres Partners sichtlich ins Schwärmen. "Wow, bin ich gestorben und im Himmel gelandet?", schrieb sie zu dem zweiten Bild. Die beiden sind inzwischen seit über einem Jahr ein Paar und zeigen ihre Zuneigung regelmäßig in sozialen Medien. Im April hatte Inka Channing bereits zu seinem Geburtstag eine Liebeserklärung gewidmet und ihn als den "gutaussehendsten, freundlichsten, lustigsten, dümmsten, wunderschönsten Menschen überhaupt" bezeichnet. Im September revanchierte sich der Schauspieler an ihrem Geburtstag mit romantischen Fotos und Videos und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag an meine Mitstreiterin! Liebe dich so sehr."

Die Beziehung zwischen dem Schauspieler und dem Model begann Anfang 2025, nachdem Channing sich von seiner Verlobten Zoe Kravitz (37) getrennt hatte. Im Januar wurden die beiden erstmals gemeinsam gesichtet, bevor sie ein Jahr später mit ihrem Red-Carpet-Debüt bei der Premiere des Anime-Films "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" in Los Angeles an die Öffentlichkeit gingen. Trotz des Altersunterschieds von 19 Jahren wirken die beiden glücklich verliebt. Channing war von 2009 bis 2019 mit Schauspielerin Jenna Dewan (45) verheiratet, mit der er die zwölfjährige Tochter Everly hat.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/stories/inkawilliams/3753743705330127982/ Inka Williams und Channing Tatum

Anzeige Anzeige

Instagram / inkawilliams Inka Williams, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Inka Williams und Channing Tatum beim London Film Festival 2025.