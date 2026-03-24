War Diddy Grund für den Streit von Usher & Justin Bieber?

Justin Bieber (32) und Usher (47) sind bei der Oscar-After-Party von Beyoncé (44) und Jay-Z (56) am 15. März in einen hitzigen Streit geraten. Der Auslöser für die Auseinandersetzung soll Justins früher Kontakt zu Sean "Diddy" Combs (56) gewesen sein, in den Usher ihn zu Beginn seiner Karriere eingeführt hatte. Damals nahm der R&B-Sänger Justin unter seine Fittiche, doch der "Baby"-Interpret fühlt sich offenbar von seinem einstigen Mentor im Stich gelassen. "Usher brachte ihn in diese Welt, als er noch ein Kind war", verriet ein Insider gegenüber Rob Shuters Substack. "Justin vertraute ihm, dass er auf ihn aufpassen würde, und jetzt hat er das Gefühl, dass das nicht passiert ist."

Der Streit sei keineswegs spontan entstanden, sondern das Ergebnis jahrelang aufgestauter Emotionen. "Das begann nicht in dieser Nacht. Es brodelte schon lange", erklärte die Quelle. Diddy wurde 2025 wegen Prostitutionsdelikten zu 50 Monaten Haft verurteilt, wobei während des Prozesses sein schockierender Lebensstil mit körperlicher Gewalt und zahlreichen Sexpartys ans Licht kam. Obwohl Justin nicht im Zusammenhang mit Diddys Partys genannt wurde, habe er heute eine andere Sichtweise auf seine Vergangenheit. "Er ist nicht mehr dieser Teenager, er schaut mit sehr anderen Augen zurück. Und einige dieser Erkenntnisse sind schmerzhaft", so der Insider. Für Justin sei der Konflikt mit Usher "zutiefst persönlich" und er habe kein Interesse daran, die Beziehung wieder zu kitten. "Er schließt dieses Kapitel endgültig ab", betonte die Quelle. Bei der Party, die sich vor einem Publikum der Extraklasse abspielte, soll Usher mit "Energie und Wut" auf Justin zugegangen sein. Anwesend waren unter anderem Taylor Swift (36), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37) und Hailey Bieber (29).

Weder Justin noch Usher haben sich bislang öffentlich zu dem Vorfall geäußert. Justins Sprecher hatte zuvor klargestellt, dass der Popstar in keinerlei Verbrechen von Diddy verwickelt sei. "Obwohl Justin nicht zu Sean Combs' Opfern gehört, gibt es Personen, die tatsächlich von ihm geschädigt wurden", hieß es in einem Statement. Verdächtige Kommentare aus der Vergangenheit lassen jedoch Fragen aufkommen. In einem gemeinsamen Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live!" im Jahr 2011 sagte Diddy über den damals 15-jährigen Justin, er wisse besser, als im Fernsehen über Dinge zu sprechen, die er mit ihm unternehme. An anderer Stelle betonte Diddy: "Wo wir uns aufhalten und was wir machen, können wir nicht wirklich verraten, aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen."

Anzeige Anzeige

ActionPress Justin Bieber und Usher im Jahr 2013

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026