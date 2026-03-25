Evelyn und Davie Selke verraten endlich das Babygeschlecht

Davie Selke (31) und seine Ehefrau Evelyn haben jetzt das Geschlecht ihres zweiten Kindes bekannt gegeben. Bei einer Gender-Reveal-Party durfte die gemeinsame Tochter des Paares den entscheidenden Moment einleiten. Zusammen mit ihren Eltern stand das Mädchen vor einem Buzzer, und als es darauf drückte, schoss pinke Farbe in die Luft. Damit ist klar: Die Familie des Fußballers bekommt erneut ein Mädchen. Auf Instagram teilte Evelyn ein Video von dem emotionalen Augenblick mit ihren Followern.

Die Freude der Familie war in dem Clip deutlich zu sehen. Alle drei lachten, jubelten und sprangen vor Glück in die Höhe, als die pinke Farbe in die Luft schoss und damit das Geschlecht des Babys verriet. Zum Abschluss fielen sich Davie, Evelyn und ihre Tochter strahlend und glücklich in die Arme. Die Spielerfrau nimmt ihre Community seit der Verkündung der Schwangerschaft auf Instagram mit und lässt ihre Fans an den besonderen Momenten teilhaben.

Die zweite Schwangerschaft hatte das Paar bereits vor wenigen Wochen mit einer emotionalen Botschaft bei Instagram öffentlich gemacht. "Ein weiterer Segen des Himmels ist unterwegs. Wir könnten nicht dankbarer sein", erklärten Davie und Evelyn damals zu einer Reihe von Bildern, die vor der Kulisse Istanbuls aufgenommen wurden. Die beiden zeigten sich innig und glücklich. Auch Tochter Aiyana war auf den Familienfotos zu sehen und strahlte mit ihren Eltern um die Wette.

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Instagram / davieselke Evelyn und Davie Selke mit Tochter Aiyana

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Instagram / evelynselke Davie und Evelyn Selke mit ihrer Tochter beim Gender-Reveal, März 2026

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Instagram / evelynselke Davie und Evelyn Selke mit ihrer Tochter, Mai 2025