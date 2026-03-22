Epstein-Skandal belastet wohl Beatrice und Eugenies Ehen

Die Skandale rund um Andrew Mountbatten-Windsor (66) und Sarah Ferguson (66) ziehen offenbar die Ehen ihrer Töchter in Mitleidenschaft. Jack Brooksbank (40), Ehemann von Prinzessin Eugenie (35), verfolgt laut einer nahestehenden Quelle einen klaren Kurs: Sein "Ehrenkodex" verbiete es ihm, Andrew und Sarah "komplett im Stich zu lassen", doch er weigere sich, "selbst in die Schusslinie zu geraten". Seine erste Loyalität gelte seiner Frau und den beiden kleinen Kindern, so die Quelle gegenüber der Daily Mail.

Jack, Besitzer der erfolgreichen Firma AEB Consultants Ltd, fürchte jedoch um seinen geschäftlichen Ruf. Ein Vertrauter verriet der Daily Mail, dass der Geschäftsmann hart daran gearbeitet habe, sein Unternehmen aufzubauen, und das Letzte sei, was er jetzt brauche, dass der Epstein-Skandal auch sein Image beschädige. Sowohl er als auch Eugenie hätten Angst davor, "durch die Verbindung beschmutzt" zu werden. Auch in der Ehe von Eugenies Schwester Beatrice (37) rumort es: Freunde befürchten laut Mail on Sunday, ihre Ehe mit Edoardo Mapelli Mozzi (42) sei angespannt. "Zwischen ihnen läuft es schon seit Längerem nicht mehr so ​​gut", zitiert das Blatt. Über ihren Ehemann heißt es: "Er braucht Aufmerksamkeit, er ist einer von diesen Männern." Auffällig seien demnach Edos Geschäftsreisen bis nach Palm Beach und seine unbekümmerten Social-Media-Posts, während Beatrice im Hintergrund familiären Belastungen trotzt.

Trotz aller Schlagzeilen pflegen die beiden York-Schwestern ein enges Verhältnis zueinander – ganz gleich, wie ihre Ehemänner mit den Skandalen umgehen. Bisher galten die Paare als eingespielte Teams. Eugenie hatte Jack im Jahr 2010 bei einem Skiausflug kennengelernt und später von "Liebe auf den ersten Blick" gesprochen. Das Paar heiratete 2018 in Windsor und hat zwei Söhne. Beatrice wiederum heiratete 2020 Edo in kleiner Runde und wurde 2021 sowie 2025 Mutter von Töchtern. Zudem ist die Prinzessin Stiefmutter für Edos Sohn aus einer früheren Beziehung.

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Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, Juni 2024

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Getty Images Prinzessin Beatrice von York und Edoardo Mapelli Mozzi am 25. Dezember 2023.

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice, britische Royals