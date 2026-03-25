Jason Earles log für "Hannah Montana" über sein wahres Alter

Jason Earles (48) hat jetzt ein pikantes Geheimnis aus seiner Zeit bei der Disney-Serie Hannah Montana offenbart. Der Schauspieler, der in der Show den älteren Bruder von Miley Cyrus (33) spielte, gab im Podcast "Best of Both Our Worlds" zu, dass er die Produzenten bei seinem Vorsprechen über sein wahres Alter belogen hatte. Um die Rolle des 16-jährigen Jackson Stewart zu bekommen, behauptete Jason damals, er sei gerade einmal 18 Jahre alt – in Wirklichkeit war er jedoch deutlich älter. "Ich hatte unheimliche Angst, dass ich gefeuert und neu besetzt werden würde, weil ich ein großes Geheimnis hatte", erinnerte sich der heute 48-Jährige an die damalige Situation.

Tatsächlich flog Jasons Flunkerei erst zur Mitte der ersten Staffel auf, als ein hochrangiger Führungsmitarbeiter des Senders am Set auftauchte und ihn damit konfrontierte. "Ich erinnere mich, dass einer der höheren Führungskräfte des Senders an einem Drehtag auftauchte und sagte: 'Hey, also du bist 28'", erzählte Jason im Podcast. Doch damit nicht genug: Der Schauspieler, der damals mit Jennifer Earles verheiratet war, musste auch ein weiteres Detail aus seinem Privatleben preisgeben. "Ich sagte: 'Ja, das Mädchen, mit dem ich ständig rummache? Das ist meine Frau'", so Jason. Der Verantwortliche habe daraufhin scherzhaft gefragt, ob es noch weitere Geheimnisse gebe – und ihm geraten, vorerst keine Kinder zu bekommen.

Weitere Geschichten hinter den Kulissen dürften im "Hannah Montana 20th Anniversary Special" zur Sprache kommen, das am 24. März auf Disney+ Premiere feiert. In dem Special wird Miley Cyrus auf ihre Durchbruchrolle zurückblicken und einige der größten Hits von Hannah performen. "Ich liebte es damals, Hannah zu sein", sagte die 33-Jährige im Trailer zur Jubiläumssendung. Jason war von 2006 bis 2011 in allen vier Staffeln der erfolgreichen Disney-Serie zu sehen. Seit 2017 ist der Schauspieler mit Katie Drysen verheiratet.

Anzeige Anzeige

Michael Buckner/Getty Images for HRTS Jason Earles und Miley Cyrus beim Kids Day 2006

Anzeige Anzeige

Mark Davis/Getty Images Jason Earles bei der Premiere von Summer With Cimorelli

Anzeige Anzeige

Getty Images Miley Cyrus bei den 97. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood, März 2025

Anzeige