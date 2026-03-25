Will Edith Stehfest ihre Partnertattoos mit Eric entfernen?

Edith (30) und Eric Stehfest (36) gaben im September 2025 nach rund zehn Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. Doch was passiert mit den gemeinsamen Partnertattoos, die an die Zeit mit dem Schauspieler erinnern? Bei Eric Sindermanns Fashionshow sprach die Schauspielerin jetzt mit Promiflash über ihre Körperkunst und verriet, wie sie mit den bleibenden Erinnerungen an ihre gescheiterte Ehe umgeht. "Tattoos weglasern würde ich niemals machen. Dafür hat mein Tätowierer genügend Arbeit investiert, und sechs Wochen lang unter der Nadel blutend zu liegen, war auch nicht ohne", stellte Edith klar.

Statt die Tätowierungen komplett entfernen zu lassen, hat sich die Realitydarstellerin für einen anderen Weg entschieden. "Allerdings habe ich mein Gesichtstattoo zum Beispiel einfach weiterentwickeln lassen. Ich habe aus dem Tattoo etwas Neues wachsen lassen", erklärte sie im Interview. Für Edith haben die Tätowierungen eine symbolische Bedeutung, die über die gescheiterte Beziehung hinausgeht. "Und das ist auch für mich so ein Symbol für diese Tätowierungen, weil das ja keine schlechten zehn Jahre mit Eric waren, sondern zu sagen: Daraus darf jetzt etwas Neues wachsen", fügte sie hinzu.

Schon vor sechs Jahren sorgten Edith und Eric mit ihren auffälligen Partnertattoos für Aufsehen. Damals überraschten die beiden bei der Premiere von Erics Film "9 Tage wach", als sie in komplett identischem Look und mit gleichen Tattoos auf dem roten Teppich erschienen. "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche", erklärte Eric damals stolz im Gespräch mit Promiflash.

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Wenzel, Georg Edith und Eric Stehfest im März 2020

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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Instagram / edithstehfest Eric und Edith Stehfest im Dezember 2020